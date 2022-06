Los evistas suben de tono y acusan de traición a Arce y a Choquehuanca

La línea dura del evismo acusó ayer al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de traicionar al MAS. Anunció reuniones para el 22 de junio para que ambas autoridades aclaren si continúan o “han dejado de ser del proceso de cambio”.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, que el martes acusó a Choquehuanca de dividir y crear su propia estructura política, lanzó sus dardos ayer contra Arce por haber posesionado el 9 de junio al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, haciendo la señal la cruz, algo que García considera es una “alta traición al proceso de cambio”.

“Nos sorprendimos que nuestro Presidente (Arce) haga juramento de rigor al Ministro de Planificación ya no con el puño izquierdo sino con la señal de la cruz, eso ha sorprendido. Nuestro instrumento del MAS dice claramente que en todos los actos los que somos del MAS debemos hacer el signo del puño izquierdo en alto y la mano derecha en el pecho. Ya no se está haciendo eso y es una alta traición al proceso de cambio del pueblo”, explicó García a Página Siete.

Cuando el Presidente posesionó al nuevo Ministro de Planificación, pidió a Cusicanqui que haga la señal de su fe o doctrina política y éste hizo la señal de la cruz.

Según García, el 22 de junio, el MAS y las organizaciones sociales que son parte del Pacto de Unidad se reunirán en Sacaba, Cochabamba, para evaluar la gestión de Arce. “Vamos a tener una reunión y vamos a pedir aclaraciones de qué es lo que está pasando, o ya ha dejado de ser del proceso de cambio o ya no quiere. Eso nos dirá él (Arce) en su momento”, insistió García.

Contra el Vicepresidente

Héctor Arce, diputado del ala dura del evismo, y el dirigente Humberto Claros, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Csutcb, arremetieron nuevamente contra el vicepresidente Choquehuanca a quien tildaron de “traidor al MAS”.

“Hay denuncias al interior de nuestra organización en relación a que el señor Vicepresidente, el compañero David Choquehuanca, estaría con intenciones de formar su organización política. Hemos tenido una reunión en la que él ha negado rotundamente esta situación; sin embargo, hay reuniones que se han realizado en la oscuridad, en condiciones de anonimato y eso llama la atención”, aseveró Arce.

Añadió que procesan las denuncias y que en su momento darán nombres y apellidos de los supuestos traidores. “Diremos quiénes son los malagradecidos, los mercenarios y los traficantes políticos. Vamos a ver quiénes son los desleales que buscan debilitar a nuestra organización”, advirtió Arce para luego añadir que esas denuncias “apuntan a nuestro hermano David”.

Claros sostuvo por su lado que el caso de Choquehuanca pasó de “indisciplina a traición”.

“Ya no es indisciplina, es traición; no podríamos hablar de diferencias entre Evo (Morales) y el hermano Vicepresidente (Choquehuanca), no es un problema de Evo o un problema de Lucho (Luis Arce), es un problema de indisciplina y traición, no división del MAS”, dijo a Fides.

En una línea más conciliadora, el dirigente Omar Rivera, también de la Csutcb, pidió a Arce, Choquehuanca y Morales a subirse a “un mismo barco y remar en un solo horizonte”. “Exhortamos a nuestro hermano Luis Arce, presidente del Estado, al hermano David Choquehuanca, vicepresidente, y a nuestro hermano Evo Morales, presidente del MAS, para que se suban a un mismo barco y remen en un solo horizonte por el bien del Movimiento Al Socialismo, de la democracia en Bolivia y de los movimientos sociales”, declaró a Erbol.

Respuesta del ala renovadora

Ante la arremetida del evismo, el diputado cruceño Rolando Cuéllar, del ala renovadora azul, que defiende a Arce y Choquehuanca, denunció ayer que el diputado Héctor Arce trabajó con la expresidenta Jeanine Añez, cuando era alcalde del municipio de Omereque.

“El señor Héctor Arce reconoció al gobierno de Jeanine Añez solicitando como alcalde de Omereque coordinar proyectos de agua y alcantarillado. Arce no puede hablar a nombre del MAS, tiene que hablar a nombre de Añez. Esto es traición a nuestro Gobierno”, reveló Cuéllar y luego pidió la expulsión del diputado de filas masistas.

En respuesta, el asambleísta Arce llamó “ocioso” y “tarajchi” (ave que se mete a los nidos de los horneros) a su colega cruceño, y que además vuelva a estudiar para mejorar su ortografía.