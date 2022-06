Los masistas presionan con protestas a 2 gobernadores

Los municipios masistas de Comarapa y Saipina anunciaron bloqueos desde esta jornada en contra del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho; la Federación Única de Trabajadores Campesinos de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) confirmó también el inicio de bloqueos de carreteras en contra del gobernador Damián Condori.

En la capital cruceña, los movilizados de Comarapa y Saipina, que habían tomado el lunes las oficinas del Centro de Educación Ambiental (CEA) de la Gobernación cruceña, demandando ser escuchados por Camacho, se replegaron ayer a sus municipios donde desde hoy realizarán bloqueos en las carreteras.

“Esperamos el lunes y hoy (ayer) y no hubo nada. Nos han humillado y esto no se puede quedar así. Nos vamos a hacer respetar y está el bloqueo de las carreteras desde las cero horas”, sostuvo Luciano Alegre, secretario general de la provincia Manuel María Caballero, al que pertenecen Comarapa y Saipina.

Jhonny Vocal, alcalde de Comarapa, y Efraín Garrado, munícipe de Saipina, son militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y desde el lunes lideraron la toma de las oficinas del CEA en Santa Cruz. Ayer, Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico, llegó hasta el CEA para tratar de instalar el diálogo con ambos alcaldes, pero los movilizados lo rechazaron. “Están entercados en que venga el Gobernador, no les interesa solucionar su pliego petitorio”, sostuvo Menacho.

Comarapa y Saipina piden regalías y carreteras a la Gobernación, las mismas demandas que San Julián y Cuatro Cañadas exigieron con otros bloqueos hace dos semanas.

En Chuquisaca

Mario Seña, ejecutivo de la Futpoch, confirmó ayer el bloqueo de carreteras en Chuquisaca desde hoy en contra del gobernador Condori, porque no escuchó las demandas del sector. “Está confirmado el bloqueo porque convocamos en tres ocasiones al Gobernador (Condori) a una mesa para dialogar, pero lamentablemente no vino”, explicó Seña a Página Siete.

Condori calificó al movimiento como político, por el vínculo que tiene la Futpoch con el MAS. “Es una decisión política, pero no me asusta ningún bloqueo, me prepararé”, señaló el Gobernador de la línea opositora al actual Gobierno.

La autoridad irá hoy hasta el sector de Artillos, cerca del municipio de Tomina, en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, donde la Futpoch instalará uno de sus cuatro puntos de bloqueo. El sector pide carreteras.