Dos días después de que el expresidente Evo Morales acusara al vicepresidente David Choquehuanca de buscar la “división y destrucción del MAS”, el senador Leonardo Loza, del ala dura azul, ratificó las acusaciones y le recordó que la traición se sanciona con “la expulsión”. El Vice y el presidente Luis Arce fueron invitados al ampliado de las Seis Federaciones de este 30 en Bulo Bulo.

¿Qué dicen los estatutos sobre la traición?, preguntaron ayer a Loza en la rueda de prensa y el senador respondió: “Es retirar del MAS, expulsión en otras palabras, pero eso se toma en asambleas, ampliados, congresos en base al debate”, recordó. El 25 de diciembre Morales, a través de Twitter, apuntó al aymara de impulsar la división en el MAS.

“Con el pretexto de la renovación buscan la división y destrucción del MAS”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El MAS invitó a Choquehuanca y Arce al ampliado de este viernes 30 en Bulo Bulo, donde las bases del MAS “tomarán las acciones, no sé si será expulsión, yo no me atrevería adelantar, pero estas asambleas y ampliados tomarán las acciones correspondientes”, anticipó Loza.

Loza cargó más tinta contra el líder aymara y presentó un audio presuntamente de 2020 y que -según él- es la prueba de que Choquehuanca “ya tenía” intenciones de dividir al MAS.

En el audio se oye al Vice decir: “Han dicho Arce-Choquehuanca, sobre esa base escogeremos y garantizaremos nuestros senadores, diputados”, indica supuestamente Choquehuanca.

A Loza le preguntaron si impulsarán un revocatorio contra Choquehuanca. “No, nosotros no tenemos ninguna intención de revocatoria, aunque parece que algunos ministros viven asustados”, añadió.

Loza recordó que el 18 de diciembre, cuando se celebró el día de la Revolución Democrática y Cultural en Cochabamba, “algunos tuvieron que ponerse pollera, manta y sombrero. Yo pregunté por qué estás participando así y me decían: ‘Si me detectan, me van a cambiar’. Seguramente tienen amenazas, si eres evista o apoyas a Evo, te vamos a cambiar y lamento mucho eso”, describió.

Tras las declaraciones de Loza, el jefe de bancada del MAS en diputados, Andrés Flores, dijo que su colega se equivoca. “El hermano senador se equivoca, yo creo que habla por demás”.