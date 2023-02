El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, aseguró que en los municipios del Trópico de Cochabamba ya no hay obras y apenas están sobreviviendo. Denunció que las autoridades del gobierno de Luis Arce chantajean a los alcaldes a cambio de proyectos.

“Muchos decían no hay obras como con Evo (...) No hay compañeros, apenas estamos sobreviviendo. Yo asisto a muchos municipios, aniversarios, ampliados, reuniones, sentados con algunos alcaldes, a nuestros alcaldes del Trópico chantajean compañeros, no le traigas a Leonardo, sino no te lo voy a firmar el convenio, que no venga. Pobre alcalde o alcaldesa humillados”, manifestó Loza durante un acto en Cochabamba que contó con la presidencia del expresidente Evo Morales.

Detalló que las autoridades de gobierno ponen como condición a los alcaldes del Trópico a que no se invite a los evistas o radicales a los actos de firmas de proyecto, de lo contrario no habrá firma.