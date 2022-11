Luis Arce: “Desde hoy en adelante el mimado será el Beni hacia la industrialización”

“El Beni no puede ser más el patio trasero de nadie, el Beni no puede ser el hijo menor del país, desde hoy en adelante el mimado será nuestro departamento del Beni hacia la industrialización”, dijo el Arce. Agregó que se espera la industrialización de los frutos amazónicos.

Arce no desaprovechó la oportunidad para responsabilizar al gobierno de Jeanine Añez sobre la paralización del complejo arrocero y aseguró que eso se debió a que no querían continuar con obras del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Esta planta ha tenido muchas vicisitudes, se arrancó la construcción de esta planta el 21 de enero de 2019, pero ha pasado muchas cosas que impedían que esto se resuelva, no solamente el gobierno de facto que paralizó la construcción de la planta porque todo lo que hacía el MAS estaba mal, lo dejaron ahí, incluso la empresa no quería seguir porque decía que no tenía liquidez”, manifestó Arce.

Mencionó que no solo se pretende industrializar el arroz sino otros productos para que Bolivia y el mundo empiecen a consumir productos con “sello Beni”.