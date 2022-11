Arce fija la fecha del Censo para el 23 de marzo de 2024

“En el fondo no pierde (Santa Cruz), porque nosotros habíamos planteado que los resultados, primero, sirvan para la nueva redistribución de escaños. Habíamos planteado que los resultados sirvan para que, a partir del 24, se distribuyan los recursos económicos. Habíamos planteado que los resultados se conozcan el año 2024, porque recordemos que el Gobierno había planteado que los resultados se iban a conocer recién entre el 25, 26. Eso implicaba que los resultados no iban a ser considerados para las elecciones del 2025. Creo que el sacrifico del pueblo cruceño ha valido la pena y hemos conseguido eso”, aseguró Cuéllar.

Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, manifestó que ganaron “algo”, pero no lo más importante, lo que a continuación definió como “proteger a la democracia”.

“Sí hemos ganado algo, pero no hemos ganado todavía lo más importante. No hemos ganado proteger la democracia. No hemos ganado los datos oficiales, y no parciales como lo ha repetido en tres oportunidades ayer (jueves) la Ministra (...). No nos sirven a los bolivianos (los datos parciales). Necesitamos, los datos finales para poder proteger la democracia, y que esos datos puedan ingresar, para ser datos oficiales, para un padrón electoral”, agregó el dirigente cívico de Santa Cruz.