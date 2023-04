El presidente Luis Arce gana terreno en el Senado. Sin la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y muchos otros evistas, el primer mandatario se reunió en las últimas horas con los senadores titulares y suplentes de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). El encuentro se hizo horas antes de la aprobación del proyecto de ley del oro -norma que permitirá al BCB monetizar parte de las reservas en oro- en una comisión.

El proyecto de ley del oro se aprobó ayer en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores. Ahora, el pleno de la Cámara Alta debatirá esta propuesta. Se espera el informe de la Comisión de Planificación, que es dirigida por el senador Hilarión Mamani, del ala “evista”.

El Presidente informó por su cuenta de Twitter que se reunió con los senadores oficialistas en Palacio de Gobierno para “reforzar la unidad”. “En Casa Grande del Pueblo tuvimos una importante reunión con las y los senadores de la Bancada de nuestro Instrumento Político MAS-IPSP. El análisis y la coordinación constante con nuestros legisladores son fundamentales para reforzar la unidad en beneficio del pueblo boliviano”, indicó la primera autoridad del país en su cuenta de Twitter.

En la foto que usó Arce en sus redes sociales no se ve al presidente de la Cámara de Senadores, tampoco está Leonardo Loza, que son incondicionales de Evo Morales, pero sí se pudo identificar a los senadores Lindaura Rasguido, Simona Quispe, Miguel Pérez, Isidoro Quispe, Patricia Arce y Adolfo Flores, que son de la línea “evista”.

Sobre el proyecto de la ley del oro, que esta semana llegó a la Cámara de Senadores y pasó a la Comisión, la autoridad manifestó que se lograron importantes avances. “Se allanó bastante camino, justamente para dar viabilidad a una ley fundamental para nuestra economía para el fortalecimiento de nuestras reservas internacionales. Realmente espero que más temprano que tarde esta ley pueda aprobarse”, declaró.

El Gobierno negó en varias oportunidades que exista una crisis económica en el país, pese a la escasez de dólares en el mercado y las bajas Reservas Internacionales, pero el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente interino del BCB, Edwin Rojas, pidieron a la Cámara de Senadores “optimizar” tiempos para tratar y aprobar la ley del oro y así fortalecer las Reservas Internacionales.

La principal oposición a la norma se refiere a dar facultad al BCB para vender un gran porcentaje del oro de las reservas sin consultar a la Asamblea Legislativa. La división ideológica entre evistas y arcistas no ha permitido que la norma sea tratada por dispensación de trámite en el Senado esta semana.

El senador Félix Ajpi explicó que Andrónico Rodríguez no participó en el encuentro porque sufrió una descompensación y Leonardo Loza porque se encuentra en su semana regional y “debe tener otras actividades”.

“El encuentro fue bastante productivo. Nos estamos reuniendo después de un año con toda la bancada de senadores entre suplentes y titulares. Se intercambiaron ideas, se puso las cosas en claro y se decidió seguir aprobando las normativas siempre cuidando los intereses del pueblo boliviano. Se quedó en trabajar de una forma unida separando las responsabilidades de cada órgano”, dijo el legislador a Página Siete.

Ajpi aseguró que no se habló de la ley del oro en específico, sino de “todas” las normativas pendientes de aprobación como créditos y otros proyectos. “Entonces, (se aclaró) que en ningún momento los senadores obstruyeron; (en cambio) se observó lo que se debía (hacer) y sí había colisión con otras normativas. No sólo la ley del oro, tenemos contratos petroleros, créditos de inversión pública y no se habló de proyectos de ley en particular sino en generalidad. Vamos a seguir activando la economía y tratando de sortear el problema económico del mundo”, puntualizó.

Ante estas divisiones internas del partido, Ajpi aclaró que a través del presidente del Senado se aclaró que no se trata de apoyar o no al presidente Arce. “Somos gobierno; primero, a la cabeza del senador Andrónico Rodríguez y el presidente del Estado es Luis Arce. La línea se mantiene como en la campaña y no se trata de apoyar o no, porque somos gobierno”.

Afirmó que en el Senado “no se maneja ningún ala” sino que trabajan en función del desarrollo económico bajo el liderazgo del “presidente Luis Arce y respetando la presidencia del instrumento político Evo Morales”. “Eso se puso en claro”.

En cambio, el diputado Héctor Arce, del ala radical, comentó que sólo se trató de una reunión improductiva. “Como siempre, se asemejó a una reunión de amigos en la que algunos compañeros buscaron ensalzar al Presidente y no decirle los verdaderos problemas económicos. Fue una reunión improductiva porque estos encuentros deberían servir para resaltar lo que se hizo, hacer propuestas para corregir lo malo y eso es lo que se evitó decir en la reunión”.

Para el diputado Arce, lo que se buscó fue tratar el tema de la ley del oro. “Se persuadió a los senadores y dijeron que hay que mantener la unidad para que no pase lo que sucede en Diputados con los proyectos de ley. Tampoco tocó el tema de la agenda legislativa. Son dos años y seis meses que no contamos con una agenda legislativa. Para cada sesión se va improvisando, hay estas chacotas en Diputados y Senadores”, afirmó el legislador.

Para Héctor Arce, esos encuentros son de coordinación. “También nos reunimos y en Cochabamba hicimos conocer al Presidente, con la verdad, de los problemas que se tienen y no los tomó en cuenta. Le hemos planteado que se solucione la división en la bancada y no mostró el mínimo interés. Se pide unidad y no se actúa en consecuencia”.