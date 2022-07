Luisa Nayar: “Tenemos el deber y la obligación de construir la alternativa al MAS”

Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Santa Cruz, considera que se debe construir la alternativa al Movimiento Al Socialismo (MAS), la cual crea en la democracia y no vaya de la mano de los caudillismos.

“Tenemos el deber y la obligación de llevar adelante la construcción de la alternativa al MAS”, indica Nayar, en entrevista con Página Siete.

En 2015, Nayar participó en las movilizaciones de cara el referendo sobre la reelección de febrero de 2016 (21F). En 2017, pasó a formar parte de las plataformas ciudadanas que emergieron frente al fallo sobre la reelección indefinida. Y en 2019, cerca de los comicios, recibió la invitación junto a otros activistas de plataformas para respaldar la campaña de Carlos Mesa. Varios, entre ellos su persona, pasaron a formar parte de las listas de CC.

Ya en la Asamblea, Nayar se especializó en el trabajo legislativo en temas como “gobierno abierto”, iniciativa que impulsa desde su faceta de integrante de plataformas; la lucha contra el contrabando y el tema fronteras; y la búsqueda de un censo transparente y “sin fraude”. Sobre este último, impulsó la denominada Mesa de Unidad por el Censo, conformada por distintos actores de las regiones del país.

En la actualidad, Nayar preside la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías y considera que “las autonomías han quedado como un mero discurso político” y no se profundizaron como se debería.

Al finalizar su primer año de legisladora realizó un informe que lo entregó personalmente a la gente en Santa Cruz en la calle. ¿Cómo diría que es su relación con el electorado?

No hemos perdido el vínculo ciudadano, porque justamente una de las causales que nos motivó a participar específicamente con la alianza CC fue la conformación de una agenda ciudadana. Es decir que dentro de las propuestas que realizó esta tienda política para las elecciones era justamente la elaboración de la agenda ciudadana.

Entonces, yo particularmente no me he desconectado de la ciudadanía. Seguimos trabajando con las instancias representativas de la sociedad, por ejemplo, trabajamos muy activamente con la federación de juntas vecinales, con el comité cívico, con sectores de gremialistas y con clubes de madres. Hemos recorrido varias regiones del país, dando a conocer, por ejemplo, los proyectos de ley que hemos presentado y creo que esto debe ser la base fundamental de todos quienes asumimos un cargo electivo, toda vez de que no estamos para representarnos a nosotros mismos, sino que estamos para representar al conjunto del electorado que confió y encomendó su voto en nosotros. Entonces, debemos seguir siempre de la mano de la gente.

¿Ser una legisladora activa y crítica tiene su costo?

Siempre la rosca del partido de Gobierno, en función del MAS, busca la forma de acallar las voces que piensan distinto a los que fungen en el poder. Piensa que, amedrentando, mandando amenazas, presentando denuncias -porque de hecho hubo una época aquí en la Cámara que durante tres o cuatro sesiones consecutivas recibí denuncias hacia dentro de la Comisión de Ética- van a acallarnos y van a tratar de hacer un sicariato político. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar que nos amedrenten, no vamos a dejar que traten de acallarnos. Más bien esto nos da fortaleza para seguir trabajando en pro de la ciudadanía y en pro de la democracia y sobre todo el Estado de Derecho.

¿Por qué diría que fracasan los consensos para elegir defensor o contralor?

En primera instancia se había llevado adelante un supuesto “diálogo” entre las tres fuerzas políticas existentes dentro del Parlamento. Lamentablemente, vimos que una vez más el Gobierno les mintió a los bolivianos y generó una falsa expectativa en el sentido de que se iba, por primera vez, durante toda la gestión del presidente Arce, a dar un paso de consenso de cara a la elección y designación de este Defensor del Pueblo.

Lamentablemente, vimos que son sus artimañas y con sus dos tercios dentro de la Comisión Mixta y dentro de su mayoría parlamentaria esto quedó plagado de una serie de irregularidades, como lo fue el beneficio hacia algunos candidatos que evidentemente eran o respondían a los intereses políticos partidarios del Gobierno. Entonces, en una primera instancia decimos que el MAS le mintió a la gente, que el vicepresidente David Choquehuanca se aplazó en cuanto al cumplimiento de lo establecido con claridad en la CPE para consolidar, como correspondía, esta designación del nuevo Defensor del Pueblo.

¿Qué tenemos como resultado? Una Defensora del Pueblo prorroguista, prorroguista igual que Evo Morales, prorroguista igual que el jefe del partido de Gobierno y esto pues genera el camino hacia una verdadera desinstitucionalización, porque nosotros hemos presentado ya las solicitudes para que se reinstale esa sesión y se pueda designar un Defensor del Pueblo según lo establecido en los parámetros de la CPE, pero el vicepresidente Choquehuanca ha hecho caso omiso de la misma.

Por el otro lado, en contrapartida, tenemos que al MAS o a su jefe, en este caso, ya no les importó siquiera maquillar una supuesta relación de consenso con la oposición.

Al contrario, lo que hizo fue incorporar en este reglamento que se aprobó arbitraria e ilegítimamente, en pasadas semanas en la Asamblea Legislativa, toda vez que establecía el llamado ficticio golpe de Estado, que inventó una falsa narrativa y una falsa realidad de los acontecimientos de 2019, cuando hoy por hoy lo que le interesa al ciudadano es que ya no le roben, que el político que administre su plata no le esté metiendo las manos al bolsillo, no le esté metiendo las manos a las arcas del Estado para desviar los recursos y éste es el rol justamente del contralor: precautelar los recursos económicos de los ciudadanos, el precautelar que no exista un desvío, desfalco o hechos de corrupción hacia dentro de las instituciones públicas.

¿Hay dos bancadas del MAS?

Se nota a leguas que existe una división en la bancada oficialista, una división que evidentemente ha sido generada desde los distintos liderazgos que existen arriba en la cúpula del MAS y esto no solamente se ve reflejado en el hemiciclo parlamentario, sino que también se ve reflejado en las disputas públicas que se han dado a conocer entre Evo Morales, Luis Arce y Choquehuanca.

Pero ¿or qué surgen estas pugnas internas? Estas pugnas surgen por la búsqueda y la administración del poder y mientras la cúpula del MAS busca cómo mantenerse en el poder, el ciudadano de a pie está buscando cómo llegar a fin de mes, está buscando poder ser atendido en un hospital, el ciudadano de a pie está buscando tener estabilidad laboral.