“Continúan las medidas de presión en la ciudad de La Paz y si hasta el jueves no encontramos respuestas, el día viernes entraríamos en un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras y cierre de fronteras” anunció.

El sector espera que Pary ponga voluntad política para dar soluciones a sus demandas, diga cuántos ítems entregará, si reconoce que se equivocó con la malla curricular y si paralizará la misma o no.

Molina dijo que las demandas del Magisterio tienen sustento y son legítimas, por lo que espera que haya respuestas concretas de parte del ministro. Porque “charlar por charla creo que no va a tener sentido”, remarcó.

“Vamos a asistir (al diálogo), nosotros hemos sido claros, no le tenemos miedo al debate”, señaló la tarde de este lunes el dirigente del Magisterio, Patricio Molina.

La dirigencia nacional del Magisterio Urbano anunció que irá al diálogo convocado por el ministro de Educación, Edgar Pary, para tratar la atención a sus demandas y llegar a soluciones, de no hacerlo, se advirtió con un paro nacional desde el viernes.

“Quienes sabemos qué deficiencia tiene la currícula somos los maestros, en ese sentido cuando vienen sectores que no tienen conocimiento de causa, que solamente vienen a levantar la mano y a ponerle parches a la Ley Avelino Siñani, lo único que están haciendo es atentar contra la educación”, dijo Ajllahuanca.

Asimismo, el representante de padres de familia de La Paz, Cesar Mamani, aseguró que no existen las condiciones para la implementación de los contenidos de la malla curricular y que ésta recae en la economía de las familias.

“No hay las condiciones en las unidades educativas. Si vamos a manejar ajedrez, y la Alcaldía no da nada, eso qué significa, que al papá vamos a tener que pedirle, si apenas estamos ocupando material escolar. No hay la infraestructura, no ambientes”, cuestionó el padre de familia.

También cuestionó que dirigentes de la COB estén encabezando las reuniones sobre el Congreso Educativo. Alegó que deben ser maestros y padres quienes impulsen esos encuentros.

“Los actores que somos los papás, mamás, los profesores, los estudiantes, realmente nos sentemos. Por eso es que hoy me veo sorprendido, que ha cabeza de la COB se esté llevando este encuentro. Lo veo con buenos ojos, pero se debería respetar la estructura de la junta nacional de padre y madres de familia”, dijo Mamani.

Desde hace tres semanas, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia realiza movilizaciones en el país en contra de la aplicación de la actualización de la malla curricular porque la califica de “improvisada y poco seria”.