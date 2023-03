La diputada de Creemos María Rene Álvarez también cuestionó al comisionado de la CIDH. “La dictadura de Luis Arce persiste en su narrativa fraudulenta y ahora ‘premia’ a sus exvocales masistas. Si la CIDH se presta a este circo, no solo ofende la lucha del pueblo boliviano sino que hace apología al fraude de 2019”, enfatizó.

Entre tanto la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena afirmó que no permitirán que la “CIDH ignore la sistemática violación a derechos humano que ocurre en Bolivia”.

Anoche, el expresidente Carlos Mesa, líder de CC, sostuvo que participación de un comisionado de la CIDH en el acto “fue un error”.

“¿Cómo es posible que la CIDH refrende algo que (...) fue probado como fraude por la OEA -de la que es parte la CIDH- y por la Comunidad Europea que respaldó el informe de la OEA? Me pareció un error que la comisión de la CIDH se preste –en un acto público- a dar la impresión de decir que no hubo fraude, sino un golpe de Estado y eso no es verdad. Es una falta de independencia de la CIDH en un tema tan delicado”, declaró.