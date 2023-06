“No es un tema que viene por arte de magia, no es un tema de la noche a la mañana. Es un proceso que nosotros lo hemos iniciado en la CIDH hace muchos años atrás, más de 14 años tiene y obviamente ha ido avanzando, hasta que se ha logrado la admisibilidad. Ya era un hecho y va a ser un hecho que salga una resolución definitiva y en base a eso es que seguramente el Tribunal Constitucional ha analizado los perjuicios jurídicos y económicos que tendría Bolivia”, manifestó el alcalde.

Reyes Villa remarcó que otros exprefectos se beneficiaron con la ley 2445, para un juicio de responsabilidades, y subrayó que enjuiciarlo penalmente era “ilegal”, además rechazó que exista alguna “alianza” con el Gobierno.

“Nos han hecho una persecución sañuda, ha tenido que irse Manfred del país, pero por fin se logra justicia, no hablamos de impunidad, son casos totalmente amañados (...). No tengo ninguna alianza con ningún gobierno, menos con algún magistrado. Los magistrados tienen que hacer su trabajo”, apuntó.

Mientras que el evismo rechazó esa decisión judicial y señaló que existe un presunto “pacto” de un “clan de impunidad” que integran autoridades de Gobierno.

En conferencia de prensa, las concejalas del MAS en Cochabamba Escarlen Terrazas y Silvia Soliz aseguraron que el 1 de junio tres autoridades del Ejecutivo se reunieron con el concejal Joel Flores, y indicaron que luego el alcalde Reyes Villa se habría presuntamente reunido con el presidente Luis Arce vía zoom.

“Ya no tenemos dudas del pacto de este clan de la impunidad, que ha hecho nuestro hermano presidente Lucho Arce, con este nexo que es Joel Flores, para beneficiar a este corrupto confeso de Manfred Reyes Villa. Y estos ministros y este viceministro, lo digo con nombres y apellidos: Álvaro Ruiz, Iván Lima el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, son los articuladores de la corrupción, de la impunidad”, dijo la concejal Terrazas.

Por su parte, el concejal Joel Flores negó que hubiera existido alguna reunión con autoridades de Gobierno e instó a las concejalas a probar su denuncia con evidencias. En su opinión, la denuncia contra Manfred fracasó porque no se planteó con responsabilidad ni fundamento jurídico.

“He manifestado desde el inicio no tengo contactos ni reuniones ni nada (...). No saben cómo asumir su responsabilidad frente este fracaso jurídico, cuando vuelve a foja cero los procesos contra Manfred Reyes Villa (...). Hay un perdedor enorme, todo el pequeño grupo de Evo son los perdedores, por no haber hecho un proceso con responsabilidad, con fundamento jurídico”, expresó.

El 31 de mayo, el TCP emitió un fallo con el cual dio nulidad a cuatro sentencias y ocho procesos contra el actual alcalde de Cochabamba, por denuncias de cuando era prefecto, entre 2006 y 2008.

Otras reacciones del evismo

Para el exviceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, la determinación del TCP confirmaría una supuesta relación entre el Gobierno y Reyes Villa, y se debería denunciar a los magistrados que emitieron la nulidad de los 12 procesos.

“El acto por el cual se consolida la impunidad para el alcalde Manfred Reyes Villa simplemente confirma una relación absolutamente estrecha entre el Gobierno y un alcalde de derecha (...). Esperemos y hagamos esfuerzo para que el Procurador General del Estado, el Fiscal General del Estado y para que el gobernador de Cochabamba se pronuncie y procese penalmente a estos dos magistrados”, declaró.

El asambleísta Sergio de la Zerda instó a la Gobernación a apelar la decisión y desafió al Ministerio de Justicia a revertir esta acción de nulidad.

“Instamos también al Ministerio de Justicia, desafiamos a que intente revertir esta media, puesto que se trata de procesos que incluso ya tenían sentencia”, manifestó.