El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, evitó referirse sobre el exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y se limitó a calificarlo como un “dictador”. Recordó que fue perseguido durante la gestión de Morales por lo que estuvo fuera del país por 11 años.

“Qué puedo yo comentar de Evo Morales cuando he sido el primer perseguido político. Me he tenido que ir 11 años de este país. Qué imagen podría tener de un dictador, ninguna buena imagen”, señaló la autoridad ante los medios de comunicación cuando fue consultado sobre la imagen del exmandatario.