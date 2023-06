“No respondió las consultas que se le hicieron, Del Castillo ya era indefendible. Cuando él actuó bien se le dio el voto de confianza, pero ya a estas alturas hay mucho trabajo ineficiente de parte de la policía que el maneja. Éste es el resultado de la verdadera evaluación que hace el pueblo y por eso se lo ha censurado”, argumentó.

Asimismo, el diputado evista señaló que el presidente Luis debe destituir a Del Castillo de manera inmediata, ya que si no lo hace o si lo saca y lo vuelve a poner en el mismo cargo, estaría actuando de la misma manera que la expresidenta Jeanine Añez.

“Ética y moralmente se lo debe cambiar. Es un ministro que se aplazó, pero veremos qué hace el Gobierno, esperemos que no actúe como un gobierno de facto y respete la decisión de la Asamblea, no como alguna vez lo hizo Jeanine Añez. Esperamos que no pase aquello. Esta censura es para que el presidente Lucho Arce continúe con una buena gestión, apartando a estos malos elementos que no hacen bien al desarrollo del gobierno nacional”, agregó.

Al respecto, el diputado arcista del MAS Rolando Cuéllar señaló que debido a una sentencia constitucional, el Presidente no tiene que destituir a Del Castillo, a pesar de que éste haya sido censurado, por lo que la censura de la ALP sólo fue un “saludo a la bandera”.