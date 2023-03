“El instrumento básico de la diplomacia es la negociación, que no es más que la ciencia y arte del regateo. El secreto es cerrar esas divergencias a partir de cesiones y concesiones. Lastimosamente, la Diplomacia de los Pueblos no sólo es ideologizada, sino también improvisada, es de coyuntura”, afirmó Windsor Limarino, experto en relaciones internacionales.

El especialista graficó con un ejemplo económico cómo Bolivia equivoca el camino de su salida al mar al priorizar sus afinidades ideológicas. “El Gobierno del MAS se jacta al decir: ‘Tenemos superávit de exportación’. Toda esa exportación sale por Perú y Chile, y por el conflicto en Perú no reconocemos a su presidenta (Dina) Boluarte y segundo, no ampliamos nuestra relación comercial con Chile”, precisó Solares para quien la política exterior del país es “antiprofesional, antipragmática y va en contra de los intereses del Estado”.

No obstante, tres días después, Boric descartó que en la nueva relación con Bolivia vaya a tratarse la soberanía territorial. “Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”, puntualizó el mandatario chileno.

Abrir puentes de diálogo

Solares, analista internacional, consideró que se debe recuperar la “Agenda de los 13 puntos que bajó a 11 por lo del Silala y el mar, pero podemos trabajar en temas de seguridad y cooperación fronteriza”, deslizó.

El académico acotó que ante la presencia de mafias transfronterizas de contrabando, tráfico de drogas, trata de personas, crisis migratoria y tráfico de armas, Bolivia y Chile pueden unir tareas para luchar contra estos delitos.

“Yo creo que esos tienen que ser los punto un acuerdo bilateral de seguridad fronteriza”, enfatizó Solares.

Y si bien el tema marítimo es para Bolivia un tema irrenunciable, Solares reafirma que el país debe consolidar el Puerto Busch, que da acceso al Océano Atlántico, además de Puerto Ilo en Perú y Puerto Rosario, una zona franca que Argentina dio a Bolivia en 1969 y que el país nunca llegó a usarlo en su integridad salir al Atlántico.