Si uno ve a las exrepúblicas soviéticas, que vivieron 70 años de comunismo, hoy se han convertido en las sociedades más abiertas, las que están creciendo más y donde la gente está viviendo mejor. Entonces, no es verdad que por más que tú tengas comunismo y socialismo durante décadas como es el caso nuestro, la gente se olvida de la libertad, todo lo contrario. Yo siento que Venezuela hoy como nunca anhela un modelo de crecimiento y desarrollo liberal, la gente ha aprendido el valor de la propiedad privada, quiere tener el destino de su futuro en sus manos, los jóvenes que sólo han conocido esto te dicen“yo no quiero que el Estado se meta en mi vida, en mi cama, en mi nevera, que decida qué es lo que yo tengo que estudiar, qué es lo que yo tengo que comer”. Se trata de crear un nuevo modelo con pilares republicanos éticos y liberales muy sólidos, que nos permita avanzar rápidamente porque la gente quiere vivir bien, quiere que haya reglas de juego, estado de derecho, orden, justicia. La gente quiere tener a su familia nuevamente aquí, tener una Venezuela que le ofrece oportunidades a los jóvenes, que puedan vivir con seguridad, que puedan tener una educación de primer mundo. Eso sólo es posible dejando atrás el socialismo y con mercados y sociedades abiertas. Tenemos que ir un proceso de estabilización de la economía y de atención de la crisis humanitaria y, simultáneamente, poner el país a crecer. Es un reto monumental, pero yo siento que todos estos años de lucha nos han ido preparando para ese momento y el momento llegó.

Como sociedad tenemos una oportunidad enorme, real y para muchos venezolanos es percibida como la última. En mi recorrido por el país, hay ancianos que me dicen “esta es la última oportunidad de conocer a mis nietos que se fueron hace cinco o seis años”, o “la última oportunidad para traer a mis hijos porque se van a quedar afuera”. Lo que más necesitamos es confianza, porque hay una gran decepción de la dirección política, y con razón, porque hemos visto a personas que han estado al frente de la oposición venezolana por 20 años y empieza a evidenciarse un tipo de relación muy peligrosa y perniciosa con elementos de la tiranía. La gente dice que es momento de un nuevo liderazgo, hay que renovar la dirección política, ¿cómo lo hacemos? No puede ser que lo imponga la comunidad internacional, no lo va a escoger Maduro, como ha hecho en el pasado con otros interlocutores, no lo pueden hacer los grandes capitales, o los testaferros del régimen y mucho menos cuatro partidos políticos en sus cúpulas. Quién lo tiene escoger es la gente, eso es lo que le está dando tanto entusiasmo y tanta fuerza al proceso de las primarias del 22 de octubre.

Yo soy ciudadana y creo que esta lucha que estamos dando va mucho más allá de los partidos políticos, porque lo que el régimen ha logrado en estos 23 años es la destrucción de todo lo que creemos, de todas las instituciones, de los derechos, de la capacidad productiva en nuestro país y también de la familia, separando y desgarrando a la familia venezolana. Yo siento que lo que nos une va mucho más allá de la ideología o de las posturas doctrinarias, es la libertad de poder vivir en una nación donde se respete la dignidad humana por encima de todo, donde el Estado esté al servicio del ciudadano y donde podamos reunificar a nuestras familias con justicia y con bienestar para todos. En Venezuela sólo hemos conocido socialismo, antes de Chávez también, cuando el Estado era el dueño de todo y la sociedad casi que vivía de limosnas. Obviamente, el socialismo chavista ha exacerbado el control y el poder del Estado y ha generado tanto dolor y tanta miseria que la cuarta parte de nuestro país, casi 8 millones de venezolanos, están hoy en día por el mundo entero y no hay una sola familia que se haya preservado. Hoy tenemos una generación completa de niños que están creciendo sin alimentación, sin salud, sin educación y sin sus madres, porque han tenido que huir para poder mantener a su familia aquí. Esto es lo que está generando un movimiento sin precedentes de cara al 2024, es un momento de construcción de mucha confianza y de unir al país, no en las cúpulas de los partidos, de los sindicatos o empresas, sino en la base de la sociedad venezolana.

La balanza en la región se inclina más a estos gobiernos progresistas. ¿Cómo ve el estado de la democracia en América Latina y cuáles son las opciones para salir del entuerto que nos ha dejado la pandemia, la guerra en Ucrania y otros aspectos?

Yo he insistido siempre que no podemos ver las crisis o los conflictos o los procesos políticos en nuestro país de manera aislada, porque no es verdad. No hay fronteras ni para el crimen ni para la desestabilización ni tampoco para los flujos financieros y tampoco para los flujos humanos. Aquí hay un componente geopolítico que es indiscutible, sabemos de la presencia de Rusia, de Irán, de China con distintas aproximaciones en la región con una visión geopolítica de enfrentar el modelo Occidental, a Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental. Hay una estrategia ideológica del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla, sabemos que estos gobernantes coinciden en estos espacios e intercambian tecnología, conocimiento, recursos, técnica electoral. Sin embargo, yo creo que las sociedades latinoamericanas hemos aprendido mucho, creo que la tolerancia a estos populismos es corta, basta con ver lo que está ocurriendo en Colombia, donde el apoyo popular a Petro se está desplomando y no ha podido quitarle poder a la sociedad y concentrarla en el Estado; lo mismo en Chile, donde la sociedad se organizó en contra del cambio a la Constitución y, desde luego, Maduro, que se ha convertido cada vez en un personaje más y más repudiado a nivel internacional por los juicios, por los crímenes de lesa humanidad que avanzan, los testimonios son escalofriantes, todo el mundo sabe que está vinculado con el narcotráfico..., no cualquiera se quiere contaminar con la imagen de Maduro. Si bien en la superficie parece que América Latina ha derivado en una dirección que se acerca a ese polo de destrucción de la democracia liberal, yo veo grandes fuerzas emergiendo. Estoy convencida de que, si nosotros logramos desmontar al régimen de Maduro el próximo año, esto va a tener una onda muy positiva hacia Nicaragua, Bolivia, Cuba y otros países de la región.

Y hablando de Bolivia, hubo una relación íntima con Venezuela, tanto con Evo Morales como con el actual gobierno, con programas de apoyo como Evo cumple, viajes y hace poco Morales estaba siendo tratado en una clínica venezolana. ¿Qué piensa de este intercambio cuando Venezuela está en una situación política y económica difícil?

La realidad es que Venezuela fue saqueada. Se acaba de descubrir que se perdieron 21 mil millones de dólares en Pdvsa en los últimos tres o cuatro años. Ellos tienen el cinismo de decir que el país está en una situación económica devastada, en la miseria, por las sanciones, cuando la sanción aquí se llama Hugo Chávez y Maduro. Todos sabemos que cuando Venezuela tenía recursos, una buena parte de lo que se producía, además de ingresar a sus cuentas personales, era para hacer esta diplomacia del petróleo, con lo que armó el ALBA, Petrocaribe y todas estas estructuras de robo entre aliados. Sabemos que para Bolivia fue armamento militar, agentes que fueron a operar dentro de su propio territorio.

En Bolivia permanecen presos la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Cómo han enfrentado ustedes el tema de los presos políticos?

Aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar mi cariño y mi fuerza a Jeanine Añez, a Carolina, su hija, que se ha convertido en una voz poderosa, digna, valiente; por supuesto a Camacho y a todos aquellos que están siendo perseguidos que son muchos más, que están dando un testimonio de un enorme coraje. Creo que es importante, en la parte humana, hacerles sentir que no están solos y que entendamos que cuando atacan a uno están atacando a todos. Nosotros hemos sufrido en Venezuela una represión brutal, la Corte Penal Internacional, el pasado 21 de abril, hizo público uno de los informes de avance que, pese a que yo estoy permanentemente con los presos políticos, con su familia, con los torturados, me pegó en el estómago y en el alma leer las crueldades que estos individuos son capaces de hacer, una cosa brutal. A veces uno siente que su país no va a llegar a esos extremos. Para nosotros era impensable hace 20 o 23 años, cuando decíamos que Venezuela no es Cuba, y hoy Venezuela es peor que Cuba, entonces yo creo que aquí tenemos que entender que esto es un proyecto de dominación común y que tenemos que enfrentarlo en conjunto y que la comunidad internacional tiene un rol muy importante. En el caso de Venezuela, yo tengo la confianza que las elecciones primarias nos van a permitir elegir con mucha fuerza una nueva dirección política, que va a tener una gran legitimidad y todos nosotros vamos a poder empezar de una manera mucho más clara y nítida una estrategia internacional para agrupar a todos aquellos que compartimos los valores de la democracia, de la libertad, de la justicia, para poder juntos avanzar en este camino.

Se dice que usted es una mujer de hierro. ¿Hay que ser de hierro en estos tiempos de polarización, de persecución y de corrupción en la política?

Yo creo que hay que tener una convicción muy firme. Antes que nada, soy mamá, tengo tres hijos y, como fueron amenazados en su vida, yo tomé una decisión hace muchos años, que para poder hacer lo que hago, primero tenía que protegerlos a ellos y tuve que sacarlos del país. Yo tengo hace seis años prohibición de salida del país. Les han dicho a todas las líneas aéreas comerciales privadas que si alguna me vende un ticket de avión doméstico le quitan la licencia. Entonces yo recorro mi país manejando mi carro. Indiscutiblemente, son pruebas muy duras, sobre todo en lo humano, he perdido de estar con mis hijos, pero al mismo tiempo te da una enorme gratificación, un gran sentido a la vida, ver que hay tantos venezolanos que se acercan y te dicen, como un señor en Vargas que me dijo: “Eres el único instrumento que tengo para que mis hijos regresen, María Corina”, y yo lo miré de vuelta y le dije: “Y tú eres el único instrumento que yo tengo para que regresen los míos”. Yo creo que esto es algo que nos une, que nos da una gran fuerza y yo siento una gran protección, porque la sociedad venezolana, en su conjunto, en una sociedad buena, decente, trabajadora y vamos a enfrentar al régimen. Los vamos a derrotar. Vamos a reconstruir una gran nación y vamos a traer de vuelta a nuestros hijos que se nos han ido.