MAS bloquea aprobación de ley censal por el tema de los escaños para 2025

“El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del censo de población y vivienda, conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146, parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicará en las elecciones generales de 2025”, detalla el párrafo II, del único artículo de la propuesta de norma.

Versiones oficialistas señalan que el rechazo en filas del MAS ocurrió cuando el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, fue a socializar el documento con su bancada.

Patricio Mendoza, diputado del ala evista del MAS, indicó que no existe un acuerdo por el tema de escaños. “Muchos no están de acuerdo con la redacción del artículo; no hay consenso. Varios diputados no están de acuerdo por las regiones que van a perder escaños”, aseveró.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Óscar Balderas, señaló que la división que hay en el MAS es un punto que traba la aprobación de esta ley. Agregó que el otro aspecto es el tema de la redistribución de curules.

“Nosotros pedimos que los resultados de la distribución de escaños uninominales estén para el 2025, y eso es lo que hemos visto que no quiere el MAS”, sostuvo el legislador.

Ayer, la dirección nacional del MAS, que es presidida por Evo Morales, emitió un pronunciamiento, a través del cual pidió a sus legisladores no aprobar la ley del censo, por ser innecesaria.

“Reiteramos que no es necesario aprobar ninguna Ley del Censo. La derrota política a la oligarquía cruceña, a sus grupos fascistas y logieros, debe ser clara. Que su ‘paro indefinido’ agonice y muera sin que hayan conseguido nada”, detalla el comunicado.