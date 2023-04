“Antes, nosotros teníamos derecho a tener acceso a 120 litros diario para trabajar en el campo, porque un tractor u otra maquinaria pesada no gasta sólo 120 litros, gastamos más de 300 a 400 litros, porque trabajamos día y noche. Por esa razón, esto afecta de gran manera, esperamos que el Presidente corrija estos decretos para evitar convulsión, esto no es por oposición, sino es algo que afecta a la población”, observó.

Incluso mencionó que la gente está con “miedo” que pase lo mismo que sucedió durante el gobierno de la UDP, de Siles Zuazo (1982-1985), en un contexto de crisis económica y en el que en el país no se encuentra ni dólar.

“Nosotros hemos alertado que la gente está con miedo a que pueda pasar lo mismo que 1984 con Siles Zuazo, cuando se bajó al presidente Hernán Siles Suazo por las medidas que ha tomado y la devaluación de la moneda y el dólar desapareció. Con esta desaparición del dólar la gente está asustada, los importadores no consiguen dólar, yo he intentado comprar dólar y me han ofrecido a 8 bolivianos el dólar, ya no hay a 6,96 ni a 7 bolivianos, eso está asustando mucho a la gente”, enfatizó García.

En otro punto de sus conclusiones aprobadas, señalan que el MAS-IPSP promueve políticas que benefician al pueblo y no cede a las imposiciones del Banco Mundial (BM) y del FMI, que promueven la contracción de la economía a nombre de la “disciplina fiscal”.