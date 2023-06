La parte resolutiva del documento emitido por los azules indica textualmente: “La Dirección Nacional del MAS-IPSP en reunión de directorio establece que los funcionarios públicos y autoridades designadas, no pueden ni deben participar en los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales”. El texto que emergió de la última reunión de la cúpula masista fue firmado por Evo Morales, presidente del MAS, García; Juanita Ancieta y Froilán Fulguera, entre otros dirigentes.

“Nos hemos visto obligados a limitar la participación de todos los funcionarios públicos a nivel nacional en los congresos del MAS, no estamos hablando de diputados y senadores, porque son autoridades que son electas, solamente hablamos de la autoridades designadas como son los ministros, viceministros, directores y otros designados”, confirmó Gerardo García, vicepresidente de la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS).

García explicó que los funcionarios públicos “no pueden ser juez y parte, un funcionario no puede ser dirigente”, recalcó el segundo hombre del MAS. En anteriores ocasiones, funcionarios públicos de reparticiones estatales acompañaron a sus ministros en las concentraciones del partido en Gobierno con uniformes y cánticos.

García reveló que algunos sectores sociales plantearon a la Dirección Nacional la expulsión de Arce del MAS, pero que eso “dependerá de un Congreso Nacional, porque los desconocimientos suspensiones o expulsiones se realizan en los congresos, por el momento no puedo decir si va a ser o no va a ser suspendido del MAS o expulsado eso no puedo mencionar”, aseveró.

Por lo pronto, el 22 de junio habrá un Ampliado Nacional y se prevé que el Congreso Nacional se efectúe en septiembre.

Desde Potosí

El presidente del MAS en Potosí, Wílber Mamani, reveló este martes en Potosí que algunos sectores sociales de esa región pidieron “la expulsión de Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del senador Andrónico Rodríguez” de filas azules.

“Eso es verdad, porque nuestro Presidente día a día se está alejando de las filas del MAS y vamos a llamar a un empleado departamental y que decidirá si se lo expulsa, porque como MAS-IPSP ya no estamos en el Gobierno”, precisó Mamani a radio Fides.

Según el dirigente potosino cuando su sector va a un ministerio en busca de gestionar proyectos para su región “no tenemos entradas ni tenemos coordinación con el Presidente (Arce)”.