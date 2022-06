MAS fustiga a Relator y países que observan el caso Añez

Después de elogiar el trabajo del relator de la ONU, Diego García-Sayán por los hechos de 2019, el MAS, con insultos y adjetivos calificativos, rechazó y se estrelló contra el representante internacional. Además, descalificó los pronunciamientos internacionales que observaron el proceso ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez.

Para el oficialismo, el informe del Relator Especial de la Organización Naciones Unidas (ONU) para la Independencia Judicial, García-Sayán, es un “panfleto”, una intromisión y “no es vinculante”.

En tanto, la bancada opositora de Creemos envió una nota al Relator para plantearle que pida al Estado boliviano la nulidad del proceso ordinario contra la exmandataria.

Lluvia de calificativos

Héctor Arce, diputado del partido azul, disparó con adjetivos calificativos a García-Sayán calificando el informe del representante internacional como un “panfleto” y que éste “no es vinculante”.

“Estos documentos o informes que están emitiendo son simplemente panfletos que no tienen ningún carácter legal ni vinculante en el país. Expresan una posición política, una tendencia derechista (...) Muestran una actitud colonialista, imperialista de injerencia e intromisión en asuntos internos del país. No es posible que unos bufones, piratas, vengan al país sin tener argumentos que descalifiquen a la justicia”, sostuvo Arce que pertenece a la línea dura del MAS (Movimiento Al Socialismo).

El martes 21, el Relator de la ONU presentó en Ginebra, Suiza, su informe sobre la justicia en Bolivia en el que observó la “injerencia política” e instó a todos los actores a “respetar la independencia judicial”.

García-Sayán llegó en febrero de este año a Bolivia por invitación del gobierno de Luis Arce para ver cómo funciona el sistema judicial en Bolivia.

Para el diputado Freddy Mamani, y presidente de la Cámara Baja, los medios de comunicación y la oposición tergiversan el informe internacional que no se centra, según él, en el caso Añez y no toman en cuenta que García-Sayán incluso felicitó a Bolivia. “El informe no se centra (en el caso Añez) principalmente como algunos medios de comunicación y la oposición quieren tergiversar. El informe (...) más bien felicita al Estado por las acciones tomadas inmediatamente (en temas judiciales)”, insistió Mamani.

Estados Unidos

En las últimas horas, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, mediante un mensaje de Twitter, se sumó a las preocupaciones del Relator de la ONU sobre el proceso contra Añez.

“Compartimos las preocupaciones de Diego García-Sayán y de Human Rights respecto al debido proceso en el juicio de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Añez”, se lee en el mensaje de la autoridad.

Además de la Casa Blanca, días atrás el Reino Unido, Suiza y el Foro de Madrid se acogieron al informe de la ONU y expresaron su preocupación por el proceso ordinario contra Añez.

Pedido de Creemos

El diputado Erwin Bazán, de Creemos, informó que su bancada envió una carta a García-Sayán para plantearle que solicite al Estado administrado por el presidente Luis Arce que se anule el proceso contra Añez.

“Le reiteremos nuestra solicitud en la que él pueda hacer un llamamiento urgente al Estado boliviano en favor de la nulidad del proceso penal en contra de la expresidenta Jeanine Añez y los exmilitares privados de libertad”, señaló Bazán.

El 10 de junio pasado, tras dos meses de juicio oral, la justicia boliviana sentenció a 10 años de cárcel a la exmandataria de Estado por el caso Golpe de Estado II. La oposición y activistas rechazaron la sentencia.