MAS marcha contra fantasma de “golpe” y tensiona La Paz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) marcha hoy contra el supuesto intento de desestabilizar o de asestar un “golpe” al Ejecutivo y eleva la tensión en La Paz. La manifestación coincide con la movilización anunciada por los cocaleros del sector afín al MAS de Arnold Alanes y la actitud de apronte de Adepcoca, contraria a ese partido, que llamó a resguardar su sede ante el riesgo de una eventual intervención.

Tanto desde el Gobierno como desde el Legislativo confirmaron que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca estarán presentes en la caravana azul.

“El presidente (Arce) también va a estar, el presidente y el vicepresidente (Choquehuanca) van a estar en esta marcha y concentración, que vienen de las organizaciones de nuestra base social y de la Central Obrera Boliviana”, confirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

La autoridad subrayó que la manifestación es en defensa del Gobierno, del Presidente, del Vicepresidente, por la reconstrucción económica y ante los intentos de desestabilización.

El diputado Gualberto Arispe, jefe de bancada del MAS, sostuvo que Arce y Choquehuanca son los “invitados especiales” de la marcha. Confirmó, además, que Morales, presidente del MAS y de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estará presente en la caravana.

“Cuando la Csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) hace una convocatoria, quienes somos afiliados a la Csutcb asistimos de manera orgánica (...). Nuestro hermano Evo es ejecutivo de una de las federaciones, además presidente de las Seis Federaciones, va a estar presente”, manifestó.

En el MAS indicaron que columnas de la marcha de hoy descenderán hacia el centro de la urbe paceña desde cuatro puntos. El principal está en la Ceja de El Alto, donde la concentración será desde las 8:00.

En tanto, Alanes convocó al sector cocalero que lidera a una asamblea a realizarse en Villa El Carmen, para de ahí bajar en una marcha por “la paz y el respeto a la legalidad”.

Ante el riesgo de una eventual intervención, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) instruyó al 100% de sus socios a salir de los Yungas hacia la ciudad de La Paz para movilizarse y resguardar su mercado.

La marcha del MAS está precedida por las palabras de Arce y de Choquehuanca en relación al supuesto intento de golpe. El primer mandatario visitó ayer Sapahaqui y en ese municipio aseguró que “la derecha golpista está levantando cabeza”.

“Hoy por hoy hay riesgos. Esa derecha golpista de antes vuelve a levantar la cabeza y las organizaciones sociales son sabias. Si queremos más obras, si queremos más puentes, si queremos más industria, si queremos más ingresos, hay que consolidar la estabilidad económica, hay que proteger nuestra democracia, hay que cuidar nuestros recursos naturales”, manifestó.

Arce y Choquehuanca coincidieron en convocar a la marcha. El Vicepresidente aseguró que no permitirán “otro golpe”.

“Las organizaciones del Pacto de Unidad han convocado para mañana (hoy) a una gran marcha nacional que será en La Paz para defender nuestra democracia y la estabilidad económica. Si no hay estabilidad económica, no hay dinero. La derecha no quiere estabilidad económica, y que esta democracia se fortalezca”, dijo Choquehuanca.