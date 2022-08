MAS planteó pauta publicitaria equitativa en la época de Añez, ahora la rechaza

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no está de acuerdo con que todos los medios de comunicación tengan acceso a la pauta publicitaria estatal. No obstante, durante el gobierno de Jeanine Añez, en 2020, desde esa fuerza se planteó una “distribución equitativa” de la publicidad del Estado.

“¿Equitativo? No puede ser, no somos filántropos (...). Tenemos que ponernos en un aspecto real. Todos los medios pertenecen a empresas, chicas y grandes. Por lo tanto, aquí es oferta y demanda, y como son empresas supongo que tienen que haber ofertas y debe adjudicarse (la pauta publicitaria) a los que ofrecen precios un poco más bajos”, declaró a Página Siete el senador oficialista Félix Ajpi.

El legislador subrayó que en esto debe prevalecer el mercado y señaló que como entes privados los medios deben regirse por la oferta y demanda. “El que ofrece más se adjudicará más, seguramente”.

El diputado del MAS Ramiro Venegas, en contacto con este medio, señaló lo siguiente: “El concepto de equitativo, que es dar a todos por igual, es confuso. Debería haber una escala de clasificación”.

El legislador considera que antes de hablar de una distribución equitativa, se debe realizar una reglamentación que determine el concepto de equitativo en función al tamaño del medio, su alcance y su antigüedad, entre otros aspectos.

El tema de la pauta publicitaria estatal cobró vigencia tras que la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentara un proyecto de ley para establecer una distribución equitativa de los recursos públicos destinados a la publicidad estatal, a difundirse en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

En julio de 2020, cuando el MAS era partido opositor al gobierno de Jeanine Añez, anunció que desde el Legislativo se trabajaría en un proyecto de ley para una distribución equitativa de la publicidad estatal, bajo el argumento de que se quería evitar que en el futuro los medios sean objeto de chantaje por parte de los gobiernos.

“La bancada trabajará una ley en cumplimiento a la distribución equitativa de la pauta publicitaria estatal en los medios de comunicación”, declaró el entonces senador Efraín Chambi, que hoy es cónsul general de Bolivia en Suiza.

Al respecto, el exdiputado Víctor Borda afirmó que en 2020 el Legislativo debatió el tema de la distribución de recursos publicitarios para todos los medios, pero no se habló de una repartición equitativa, sino de una “subvención mínima” que llegue a los medios para garantizar la libertad de expresión y de información. No obstante, el tema no pasó de ser un debate y no se trató como un proyecto de ley.

El diputado Patricio Mendoza, jefe de bancada del MAS Santa Cruz, señaló que desconoce la propuesta de CC y que si llega al Legislativo, deberá analizarse. No obstante, afirmó que “todos” los medios gozan de publicidad estatal. “Todos tienen contratos y al parecer son los que mayores contratos tienen y en el tiempo de los pititas eran los más beneficiados en todo”, dijo.

Sin embargo, entidades del gremio y medios independientes lamentaron que la pauta estatal se maneje para premiar o castigar a los medios.

En octubre de 2021, el Pacto de Unidad emitió un pronunciamiento en el que exigió una “ley de comunicación” y una serie de medidas contra los “medios alineados, de propiedad de la derecha y la oligarquía”.

El diputado del MAS Daniel Rojas respaldó esa postura. “Los medios juegan un rol muy importante en la sociedad y cuando se malinforma con mentiras faltando a la verdad, yo creo que esos medios de comunicación no tienen ética ni códigos. Concuerdo con la decisión de las organizaciones sociales”.