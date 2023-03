Además de la ciudadanía digital, también deben acreditar no haber expresado posturas políticas de manera pública, mediante declaración jurada; no haber sido destituido con proceso disciplinario por el Consejo de la Magistratura, ni por el Ministerio Público y no haber sido candidato de organizaciones políticas a un cargo electivo en los últimos 10 años.

Asimismo, al igual que en el reglamento para la elección del Defensor del Pueblo se exige no haber participado o estar involucrado en la conformación de gobiernos dictatoriales, militares o de facto.

Entre los demás requisitos se pide a los candidatos no ser ni haber sido dependiente de las organizaciones no gubernamentales que conformen el control social del actual proceso de selección, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener sentencia condenatoria pendiente de cumplimiento, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia de violencia, entre otros.

También se indica que no podrán postularse al mismo cargo quienes fueron electos en la última elección judicial, pero no se restringe su candidatura a otras instancias del Órgano Judicial.

La propuesta del oficialismo prevé que la Asamblea Legislativa preseleccionará a cuatro postulantes por departamento para el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuatro postulantes por departamento al Tribunal Supremo de Justicia, un máximo de 14 postulantes al tribunal agroambiental y un máximo de 10 postulantes al Consejo de la Magistratura.

Las Elecciones Judiciales están previstas para octubre de este año.