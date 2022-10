MAS trabaja con viejas élites cruceñas en una nueva Santa Cruz de migrantes

Esas tensiones no han logrado arrastrar a sectores dominantes de la economía cruceña: este año el presidente de la Feria Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz) y presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, invitó al presidente Luis Arce a la inauguración del evento anual, a contramano del gobernador Camacho, que no lo hizo ni en atención a formalidades protocolares.

Mientras el escenario de polarización entre el Gobierno central y el Gobierno Departamental de Santa Cruz protagoniza los titulares de la prensa estos días, los empresarios cruceños siguen más bien como equilibristas por un camino en el que no se permiten apoyarse en ninguno de los campos enfrentados, o por lo menos no de manera visible.

Esa apertura de mentalidades no está generalizada por ahora. “A juzgar por sus discursos, (ellos) no se están adecuando a los nuevos tiempos. La única persona que podía vincular el sector elitario de Santa Cruz, por así llamarlo, a esa vieja Santa Cruz con la nueva Santa Cruz era Percy Fernández. Una vez que él sale de ese espacio, no hay quién pueda hacer el vínculo con ambos sectores; de alguna manera Camacho trata de hacerlo con aire de populismo y también Johnny Fernández, pero creo que no lo están logrando”, comenta Flores Castro, docente en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.

“El puente”

Para el politólogo y docente universitario Orlando Peralta, el MAS ha aprovechado el distanciamiento entre Camacho y Fernández, inicialmente aliados electorales, para buscar un apoyo en el alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Es decir que el edil cruceño, un empresario de segunda generación de migrantes, pues su padre, el fallecido Max Fernández, había nacido en Quillacollo, Cochabamba, estaría apostando a respaldarse con el partido de gobierno.