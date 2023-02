El diputado del MAS, Ramiro Venegas, advirtió este viernes una conducta de “desesperación” en la exlegisladora Lidia Patty, por asumir el cargo de embajadora de Bolivia en Paraguay, tras haber salido “airosa” en la denuncia del caso Golpe de Estado.

“Lidia Patty tiene que someterse no más, no tiene que desesperarse. Que no crea que, porque ha hecho una denuncia (por el caso Golpe) y haya salido airosa, ella tenga que recibir los réditos. Ella debe estar tranquilita en su casa y no estar esperando el rédito por haber denunciado”, señaló Venegas.

Hoy la exdiputada Patty señaló que los legisladores opositores tienen miedo a su capacidad, por eso la descartan para ocupar el cargo de embajadora. Anunció que procesará a aquellos parlamentarios que la hayan discriminado indicando que no tiene capacidad.