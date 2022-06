MAS vende idea de que fallo contra Añez será por Senkata y Sacaba, pide 30 años

El Movimiento Al Socialismo (MAS), mediante funcionarios del Gobierno y dirigentes del Pacto de Unidad, “vende” la idea de que la expresidenta Jeanine Añez será sentenciada, en el marco del caso Golpe II, para hacer justicia por las víctimas de Senkata y Sacaba.

No obstante, representantes de los afectados indican que el oficialismo falta a la verdad.

Funcionarios del Ejecutivo protestaron en inmediaciones de juzgados con carteles en los que se leían frases como “Justicia con los hermanos de Senkata y Sacaba”, “30 años (de cárcel) para Añez”. Por otro lado, el Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones del MAS, emitió un comunicado que refuerza esa retórica al señalar que debido al “golpe de Estado” Añez asumió la Presidencia y dictó un decreto para “masacrar al pueblo”.

El politólogo Carlos Cordero manifestó que el MAS y el Gobierno usan como bandera política los hechos de Senkata y Sacaba. Sin embargo, observan que en el fondo no les interesa hacer justicia, sino vengarse y dejar un precedente para que sirva de escarmiento, porque les quitaron el poder en 2019.

“Es una venganza del MAS en contra de la oposición. En el fondo, no tienen la intención de aclarar los hechos, de propiciar justicia. En la comunicación política se acuñó una terrible frase: ‘miente, miente, que algo queda’. Las víctimas de Senkata y Sacaba son usadas como bandera política”, aseveró.

El lunes se reanudó el juicio contra Añez, en el cual es procesada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por asumir la Presidencia en 2019, tras la dimisión de Evo Morales.

En esa misma jornada fueron filtradas convocatorias para que funcionarios de los ministerios de Gobierno y Presidencia hagan mítines de protesta.

A esto se suma el siguiente pronunciamiento del Pacto de Unidad: “Sancionar (con) la máxima pena de 30 años a la señora Jeanine Añez por todos los delitos cometidos en la gestión 2019. (...) Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Fernando Camacho fueron los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, quienes llevaron a Añez para que se autoproclame y mediante decreto masacró a pueblo”.

El analista Manfredo Bravo indicó que el caso golpe II fue abierto contra Añez porque se atrevió a asumir el mando del Estado, y no por los hecho que ocurrieron en su gestión. Añadió que el oficialismo genera movilizaciones para demostrar poder de convocatoria y presionar a los administradores de justicia.

“Víctimas hubo de ambos lados; en Santa Cruz y en La Paz hubo muertos de los manifestantes que participaron en la rebelión popular (...). Tratan de establecer a un chivo expiatorio que tuvo sus particularidades como crisis política, para movilizar a sus bases y para mostrar que no están divididos”, dijo.

Actitud reprochable

David Inca, representante de la víctimas de Senkata y Sacaba, calificó de actitud reprochable que desde ministerios movilicen a funcionarios para hacer creer que la sentencia será por los hechos luctuosos de 2019.

“Es una mentira que la sentencia será para hacer justicia por las víctimas de Senkata y Sacaba. Es reprochable usar a víctimas para aparentar que se hace algo de justicia, incluso Diego García-Sayán habló de no utilizar a las víctimas. He visto a funcionarios con carteles que piden 30 años de cárcel, incluso piden cadena perpetua, cuando no hay esa figura en las leyes”, enfatizó.

Inca reveló que comunicadores del Gobierno le hicieron llegar una convocatoria para que las víctimas de Senkata y Sacaba vayan a protestar. Los afectados cuestionaron que se los quiera usar políticamente, y por esa razón determinaron no ir.