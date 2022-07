MAS veta a invitados y pone en la mira a ministros no inscritos

El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció la activación de un veto a los “invitados”, ello de cara a los próximos comicios generales. En esa fuerza política, bajo ese aviso, pusieron en la mira a autoridades -como ministros- que no están registradas en las filas de ese partido.

El tema ganó vigencia después de que el MAS comenzara, esta semana, el proceso de registro a su militancia en Oruro y Cochabamba, y luego de que el expresidente Evo Morales, su jefe político, indicara que “invitados ya no van a haber”, y que si alguien no está registrado, no podrá ser candidato de esa organización política.

En contacto con Página Siete, Gerardo García, vicepresidente del MAS, manifestó que sectores de ese partido observaron que hubo “traición” de algunas autoridades, como alcaldes, y que hasta se registraron “ciertos errores” de algunos ministros, “tal vez con la intención de hacer quedar mal a nuestro Gobierno”.

El dirigente explicó que no pueden sancionar, como tienda política, a los “invitados”, y que por esa razón decidieron que todos sean militantes.

“La traición que han hecho, aprovechándose que eran en algunos municipios alcaldes; en otras partes, ministros incluso que han cometido ciertos errores, tal vez con la intención de hacer quedar mal a nuestro Gobierno, no han atendido, no atienden ya, hacen caso omiso. Entonces, por esa razón, se ha dicho que tienen que ser del proceso. Así, nosotros podemos sancionar, castigar y ejecutar, porque si no son del MAS, nosotros no podemos sancionar”, manifestó el ejecutivo.

Froilán Fulguera, dirigente del MAS, manifestó a este medio que muchos se acercan a esa fuerza política “por pegas”, pero que en el fondo no tienen compromiso, y eso, al final, hace daño a esa organización partidaria, porque aquellos, a los que llama “entrometidos”, son “como una manzana podrida”.

“Desde la comisión política del MAS hemos sido muy claros y coherentes, porque habíamos dicho que algunos simplemente se asoman por algunos trabajos y algunas organizaciones sociales se están dejando sorprender”, lamentó.

Fulguera subrayó que hay autoridades en funciones que no están registradas, y que por eso se estableció que para ocupar cargos el requisito sea estar inscrito en el MAS.

“El ministro (Iván) Lima, y algunos otros no son del MAS. Entonces, hoy en día, requisito para ser autoridad, tiene que ser del MAS. Algunos nos han tomado quizás el pelo. Hoy en día, ya la gente de compromiso exige ello, y por lo tanto deben ser militantes. Para cualquier cargo tiene que ser su aporte y, en este caso, su militancia respectiva y a futuro vamos a hacer para candidatos”, aseguró.

Consultado sobre qué ocurrirá si algunas autoridades deciden no inscribirse al MAS, el dirigente manifestó: “A Algunos compañeros que no les gusta, tienen las puertas abiertas. Tienen derecho a pensar de otra manera, es su derecho, pero en el MAS hay una disciplina orgánica, a la cual se debe respetar”.

García aseguró que “la inscripción está abierta, entonces se van a inscribir los que quieran inscribirse, y los que no, no vamos a obligar”. El dirigente agregó que aún no están aplicando su estatuto al 100%, debido a que están en la etapa de socialización , para hacer conocer el documento a sus bases.

“Por el momento, como nuestro estatuto ha sido aprobado recién en septiembre, entonces estamos socializando que nuestras bases, que nuestros compañeros de las comunidades tienen que conocer el estatuto en su plenitud para que ellos sean los encargados de a quienes castigar, sancionar y a quienes elegir”, aseguró.

El estatuto del MAS define que es militante de esa organización política todo ciudadano que comulgue con la visión, principios e ideología del MAS-IPSP y que esté debidamente inscrito. Entre los derechos que tiene un militante está el de elegir y ser elegido para cargos de dirección orgánica y como delegado a las asambleas, conferencias nacionales y congresos del MAS.

Entre los deberes de los militantes están guardar fidelidad y lealtad al MAS, a la memoria de sus mártires, al Estatuto Orgánico y a la Estructura Orgánica del Instrumento Político.