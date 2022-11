MAS y una facción de Creemos contra Wálter Chávez; piden su expulsión

Diputados del MAS y Creemos cuestionaron el rol del exasesor de Evo Morales Wálter Chávez, quien según la denuncia intentó dirigir la designación del jefe nacional de la bancada masista y el presidente de la Cámara Baja, pero además trató de “infiltrarse” en Creemos con la venia del gobernador Luis Fernando Camacho para fracturar esa alianza. Los legisladores Rolando Cuéllar y Estefanía Morales plantean su expulsión del país.

“Chávez es un terrorista que no puede estar convulsionando al país. Vino a La Paz a querer elegir a dedazo al jefe de la bancada nacional y al presidente de la Cámara Baja”, denunció el diputado Cuéllar, del ala renovadora del MAS. El viernes fue elegido Jerges Mercado como titular de Diputados, pero los “evistas”, que apoyaban a Freddy Mamani, denunciaron una traición al haber hecho un pacto con los opositores Comunidad Ciudadana y Creemos, algo que negaron los primeros.

Cuéllar cree que a través de Chávez existe una alianza entre el expresidente Evo Morales y el gobernador Luis Fernando Camacho, y por ello debe ser expulsado de Bolivia. “Hay un contubernio entre Morales y Camacho a través de Chávez, que se ha reunido con Freddy Mamani, Gualberto Arispe y los diputados de Creemos Erwin Bazán y María Álvarez. Chávez es responsable del golpe de 2019, debe responder ante la Fiscalía y debe ser expulsado del país”.

La diputada masista Estefanía Morales anunció que pedirá al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) expulsar del país a Chávez “por violar los reglamentos del refugiado al inmiscuirse en temas políticos asesorando al gobernador Camacho”.

Arispe, quien fue denunciado por Cuéllar de haberse reunido con el peruano Chávez en La Paz, rechazó la acusación. “Son dichos, aquí tiene que haber una prueba fehaciente (de que se reunió con Chávez), mientras tanto es una acusación falsa, una difamación, una calumnia a los hermanos que no nos vendimos”, aseveró Arispe, acusando a los diputados del “ala renovadora” masista que eligieron a Mercado como titular de Diputados.

Creemos está fracturado

La alianza opositora Creemos en el Legislativo enfrenta una fractura al interior. Un grupo dirigido por el diputado José Carlos Gutiérrez responsabilizó a Chávez, exasesor de Morales, de promover la división y cuestionó al gobernador Camacho de tenerlo “como su asesor”. El diputado Erwin Bazán confirmó la división y apuntó a Gutiérrez de aliarse con el MAS.

Según Gutiérrez, Chávez asesoró a Camacho para que el fin de semana posesione de forma presuntamente ilegal a Óscar Michel y Khaline Moreno, como nuevo jefe y subjefa nacional de esa bancada, en desmedro de Leonardo Ayala y Fabiola Guachalla, los otros candidatos.

“Todas las líneas son de Wálter Chávez, que me lo nieguen y que lo niegue Camacho, todos aquí somos testigos de que Chávez trabaja ahí y hemos querido entender por qué Camacho acepta como asesor de campaña este señor. Si hay algún tipo división es generada por este personaje (Chávez)”, apuntó Gutiérrez, que luego fue acusado por su colega Bazán de aliarse con el MAS para elegir a Mercado como presidente de Diputados.

Bazán señaló más tarde que sus colegas liderados por Gutiérrez “ya no trabajan” para esa casa política.“José Carlos y ese grupo ya no trabajan con Creemos, ya no hacen parte de la alianza, pero hay cuestiones administrativas como los curules que requieren un tema aparte, de un análisis posterior”, enfatizó.

Por su lado, el diputado Oscar Michel, nuevo jefe nacional de la alianza Creemos, sostuvo a la prensa que fue elegido “por unanimidad” para ejercer la jefatura de esa alianza en la gestión legislativa 2022-2023.