Mayta señala que informe de EEUU sobre la crisis de 2019 no tiene relevancia

“No vale la pena redundar mucho sobre este comunicado, en realidad es un reporte que hace el departamento de estado de EEUU a su congreso, porque se lo ordena a través de una ley. Es parte de su trámite interno, de su organización estatal, no tiene mayor trascendencia en Bolivia ni en la comunidad internacional. Eventualmente los legisladores estadounidenses que pidieron ese reporte, lo valorarán, harán su propio reporte, es parte de su política”, señaló la autoridad en entrevista con Bolivia TV.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, señaló ayer que el informe del Departamento de Estado de EEUU que señala que existen indicios de fraude en las elecciones presidenciales de 2019 no tiene mayor relevancia para Bolivia ni para la comunidad internacional, al tratarse de un documento interno de ese país.

Mayta agregó que, sin embargo, le llama la atención que el documento interno de EEUU haya sido filtrado y se preguntó si la traducción del mismo es fiel al reporte original, sin embargo señaló que a su cartera no le corresponde ahondar en estas interrogantes.

No hay mucho que comentar sobre el documento, lo que si llama la atención es que, como así ese reporte fue filtrado, es un documento de instituciones estadounidenses. ¿Cómo se filtró? ¿Quién lo filtro? Los documentos oficiales de los EEUU son en inglés, ¿Quién hizo la traducción?, ¿Será que esa traducción es coherente con el original? El original nosotros no lo conocemos, es parte de los tramites internos allá en EEUU. Hay preguntas que allí están medio raras y que dan para tener un signo de interrogación, no le corresponde al ministerio de Relaciones Exteriores ahondar en ello”, expresó.