La postura se da luego de que Morales señalara que conoció que el Ejecutivo decidió “destrozarlo” este mes, por lo que teme que para ello se realice un montaje y hasta un atentado en su contra.

“Tengo información... este mes de junio el Gobierno va a destrozar a Evo, yo no sé si será con demanda, será con algún montaje (...) El Gobierno tiene un plan de cómo destrozar a Evo, no son chismoserías. Será montaje, será alguna demanda, será algún atentado, no sé”, afirmó Morales en su programa dominical en Radio Kausachun Coca.