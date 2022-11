Mesa “definitiva”: gana terreno el 2023 y Arce asegura que quieren derrocarlo

En el caso de La Paz, el alcalde de la urbe paceña, Iván Arias, a su arribo al lugar de la cita, reiteró que su propuesta es que el censo se realice en octubre de 2023. No obstante, indicó que la representación que lidera asiste a la mesa con “la mente abierta”.

“Ya no hay espacios para discursos políticos. De aquí en adelante, el resultado y el trabajo es netamente técnico (...). La fecha que determine esta comisión será la fecha que, a través de un decreto supremo, el gobierno nacional fijará como fecha definitiva para la realización del censo”, afirmó Arce.

Torrez, por su parte, expresó que apoya la propuesta de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. “Hemos estado en una reunión de coordinación y hemos estado ajustando con el alcalde de La Paz, ajustando los tiempos, el cronograma y ese tiempo da fácilmente para hacerlo en el año 23. Entonces, hay que escuchar lo que se está diciendo. La Universidad Gabriel René Moreno tiene una propuesta y nosotros estamos apoyando esa propuesta”, manifestó.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, no asistió a la cita, pero envió a un equipo técnico. Andrea Daza, secretaria de planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, indicó que la propuesta de ese municipio es que se realice el censo en diciembre de 2023.

“Estamos aquí para ratificar la propuesta del alcalde Jhonny Fernández que da la garantía de que se realice el Censo en diciembre del 2023”, sostuvo.

Arce, durante su discurso en la inauguración, les dijo a los asistentes que el censo debe ser inclusivo y que eso no es negociable.

“Quiero decirles algo que para mí es irrenunciable y no está sujeto a ninguna negociación: Para definir la fecha del censo se debe partir del principio democrático de que no puede haber boliviano y boliviana, por más que sea uno o una que no pueda ser censado o censada por razones geográficas o climáticas. La inclusión debe ser, y en eso seré inflexible, una de las características de este empadronamiento, de este censo”, aseguró.