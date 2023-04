El líder de CC indicó que Lima lo acusa debido a una presunta desesperación del Gobierno por imponer la idea de un supuesto golpe de Estado, una “falacia total”. El político sostuvo que en realidad hubo un fraude y que hay pruebas de ello, como el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ese documento -subrayó- señala que de un muestreo aleatorio de 4.692 actas, 226 fueron llenadas por una sola persona, lo que se tradujo en 38 mil votos adulterados, de los cuales el 91% favoreció al MAS.

“Tratar de ratificar su discurso, su relato, su falsa declaración de algo que nunca existió... y un elemento clave, simplemente como mención, la base de nuestra acusación contra el expresidente Evo Morales, que presentamos en febrero del 2020, fue el informe de auditoría de la OEA, un informe que fue pedido por el gobierno de Evo Morales y que fue un informe respaldado por la Unión Europea”, recordó Mesa.

Además, rememoró que el informe de la OEA dio cuenta de que hubo dos servidores clandestinos que fueron ocultados por el Órgano Electoral.

“Éste es el noveno proceso (...). Ahora, el ministro Lima adelanta que me van a juzgar por ser víctima de un fraude. Es decir, víctima de una falsificación. El acusado soy yo, estoy aquí, afrontaré el proceso

(...). Yo soy el ejemplo de la injusticia no contra Carlos Mesa, sino contra todos los bolivianos que están inermes, que tienen razón y que no tienen la posibilidad de responder. Estaré presente y afrontaré cualquier acusación como lo he hecho siempre”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que sea candidato presidencial en las próximas elecciones, Mesa respondió que no es momento de pensar en ello pues toda la ciudadanía debe enfocarse en las judiciales, para evitar que se repitan los comicios “truchos” del MAS, tal como ocurrió en 2011 y 2017.