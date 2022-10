Mesa: “Me dicen mariconazo, pero siempre he dado la cara y me enfrenté a Morales, el hombre más poderoso del país”

El excandidato agregó que “si yo no encaraba la campaña sangrienta a la que fui obligado desde el punto de vista de la crítica y de los inventos y de las mentiras y de la descalificación que sufrí, no hubiéramos derrotado de Evo”.

Y después expresó: “Y me he cansado de ‘ay, el Carlos Mesa el que siempre renuncia’. No. Yo le gané a Evo Morales, él ha salido de la presidencia porque yo obtuve casi el 40% de los votos que él me robó. El resultado oficial con fraude me dio el 35% de los votos”.

Tras la presentación del trabajo de Espinoza, hicieron comentarios también los periodistas Robert Brockmann y Juan Carlos Salazar.

En otro momento de su breve alocución expresó que su candidatura de 2020, cuando compitió con Luis Arce, se vio muy afectada por el “desafortunado” gobierno de Jeanine Añez y por la llegada de la pandemia del coronavirus al país.

“Perdimos la elección del 2020 por dos razones básicas: por el gobierno desafortunado de Jeanine Añez, su error de ser candidata. Pero también por la desgracia que tuvo que enfrentar, que pocos reconocen: el Covid, la peor pandemia de la historia le tocó a ella y también le caemos encima con todo sin misericordia y hay que reconocer eso”, agregó.

También explicó que en 2020 perdió votos con respecto a 2019 por el hecho de que una parte de la sociedad pensó que en las elecciones de 2020 había una competencia “de testosterona y no de política”.

En otro tema, expresó que no le tocaba a él, como candidato en 2019 y 2020, “ser el postulante de la unidad”.

“Es muy difícil que yo el candidato con mayor intención de voto, que recibí casi el 30% (en 2019), el 2020 me retirara de la elección para lograr la unidad. No me tocaba a mí la unidad, le tocaba a Luis Fernando Camacho, le tocaba a Jeanine Añez, le tocaba a Tuto Quiroga”.

El expresidente Hizo también una referencia de cómo la oposición vencerá a Evo Morales y Luis Arce: “solo con democracia” y con movilizaciones pacíficas.

“¿Cómo derrotas a Evo Morales y a Luis Arce? Solo en democracia y solo a partir de una masa crítica como la de ‘las pititas en 2019’. Todavía estamos lejos de ello”.

Pero antes de una victoria electoral se debe conseguir una en el ámbito de la justicia y el Ministerio Público. “Es extremadamente difícil, pero la podredumbre ha llegado a tal grado que es posible, podemos tener un triunfo que nos garantice el 2025 algo básico”.