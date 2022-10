Mineros llaman a ampliado nacional para definir si Huarachi sigue al frente de la COB

“Se va a debatir muy profundamente, si ahí está el compañero Juan Carlos, es que al final ha sido el deseo de un ampliado, no porque él lo ha decidido. Estamos de acuerdo que a algunos sindicatos no les parece ese tema, sin embargo, ahí está el ampliado quien va a decidir qué se va a hacer con la conducción de nuestra COB”, dijo el secretario ejecutivo de dicha organización minera, Gonzalo Quispe.

El dirigente dijo que la Federación ya tiene previsto que el ampliado se realice la próxima semana, en donde se conformará la comisión de poderes, y según estatuto, se realizará el Congreso Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

“Nosotros como Federación hemos visto de manera responsable este ampliado”, aseguró Quispe, quien enfatizó que hasta el momento, el diálogo con el Gobierno “está primando”, no obstante, en caso de no resolverse el problema de los trabajadores, no les quedará de otra que tomar las calles.

En las últimas semanas, Huarachi fue cuestionado por diferentes sectores mineros ante la pasividad en la defensa de los intereses de los trabajadores frente al Gobierno, en relación al pedido de la abrogación del Decreto Supremo 4783 y el tema de la administración de la Gestora Pública.