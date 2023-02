Por ejemplo, mencionó que ella como líder de las Bartolinas no puede ser la única dentro de la organización social, sino que deben surgir otras mujeres de pollera.

“Creo que el hermano Evo Morales tiene su liderazgo, lo tenía y nadie le desmerece el liderazgo que ha tenido y actualmente es el presidente de la dirección nacional del MAS, pero también hay nuevos (líderes) y tienen que surgir nuevos líderes. No puede estar uno nomás”, señaló la autoridad, según el portal De Ida y de Vuelta Noticias.

La ministra de Culturas, Sabina Orellana, manifestó que en Bolivia hay varios líderes y que el expresidente Evo Morales no puede creerse que es el único, de lo contrario no es un líder. También enfatizó que los mandatarios son el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“No puede estar Sabina nomás, sino que otras mujeres de polleras tienen que seguirme. A mí lo que me toca es orientarlas y guiarlas como líder, porque el líder que se cree sólo nomás, no es líder. Entonces, creo que en Bolivia y en el mundo hay varios líderes, no puede haber uno solo líder”, insistió.

Consultada sobre el mandato del Estado, mencionó que también hay que diferenciar dos situaciones: Morales es el expresidente y el mandatario actual es Arce.

“El hermano Evo Morales es el expresidente y presidente actual del instrumento político, el hermano Lucho y David, con el 55% de votos, Bolivia dijo que ellos son los mandatarios y ese mandato tienen para cinco años y esa es la diferencia. Entonces, en este caso el que va a dar línea a nivel del Estado boliviano es el presidente y vicepresidente, acompañado de su gabinete y de la parte legislativa”, sostuvo Orellana.