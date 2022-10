Ministra Prada dice que propuesta cruceña de censo en 2023 no tiene “todo el sustento técnico”

“En realidad es la propuesta que ya se había hecho conocer que no tiene todo el sustento técnico como lo hemos señalado hoy en realidad, ahí lo que se indica es la fecha cerrada de la realización de un censo hacia el año 2023”, dijo Prada.

En conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, informó que en el encuentro por el censo, la propuesta de Santa Cruz, presentada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, y su equipo técnico, fue rechazada por no tener “todo el sustento técnico”.

Prada explicó que el personal profesional técnico del Gobierno explicó punto por punto por qué no era posible realizar el censo en 2023, razón por la cual, no puede ser viable la propuesta de la Uagrm. Además lamentó que Cuellar no haya podido asumir decisiones y que tenga que trasladarlas a dos personas, al Gobernador y al Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Al respecto, el rector de la Uagrm dijo que en la reunión con el Gobierno se explicó técnicamente que es posible realizar el censo en el 2023, pero no se lo aceptó, y que se sacó dos propuestas, la primera es realizar el censo en abril de la gestión 2024 y la segunda propuestas es dejar una fecha en blanco y que una comisión técnica sea la que decida.

Al no haber llegado a un acuerdo, las medidas de presión continúan en Santa Cruz. El departamento está cercado y persiste la tensión en los puntos de bloqueo.