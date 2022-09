Ministro apunta a exgabinete por muertes de 2019

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no sólo calificó al exgabinete de Evo Morales como un “cáncer”, sino que lo acusó de no haber hecho nada para impedir las más de 30 muertes durante la crisis política de 2019. El expresidente le respondió que ésa es una falta de respeto al MAS, el partido que lo llevó al cargo que ocupa.

Ayer se difundió un audio más extenso de una exposición política que hizo el sábado el ministro Del Castillo, en Montero. Se escucha a la autoridad apuntar al exgabinete como corresponsable de los decesos en los conflictos postelectorales, ya que Morales había denunciado ante sus ministros la gestación de un “golpe” ocho meses antes y no hubo una reacción ante ello.

“Ese Gabinete cercó a nuestro expresidente Evo Morales (...) empezaron a carcomerle el cerebro. En abril de 2019 el compañero Evo Morales, en una reunión de Gabinete, les dijo: va a haber un golpe de Estado en Bolivia. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre... tuvieron más de ocho meses para hacer algo esos ministros y no hicieron nada, porque desde los jueves estaban churrasqueando junto a los empresarios...”, dijo Del Castillo, según el audio difundido por la red DTV.

Morales recordó al ministro que está en el Gobierno gracias a este partido e incluso mencionó al “presidente” en la misma frase. “Desconocer eso es mandar a un lado, gravísimo si interpretamos esto. Salvarán su responsabilidad” (sic), dijo.

“Cuando dice que no es para un partido, yo puedo entender que, primero, él no respeta al MAS-IPSP; segundo, está diciendo: no molesten los del MAS”, afirmó el líder del partido azul.