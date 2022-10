Ministro de Justicia llama “líder histórico” a Evo y pide liberar el nombre del testigo protegido en caso Abc

Después de varios días en los que miembros del oficialismo se pronunciaron en contra del ministro de Justicia, Iván Lima, e incluso pidieron su renuncia, la autoridad rompió su silencio este viernes. Sostuvo que existe una “posición” de dañar su imagen, pero descartó dejar el cargo, mientras no se lo pida el presidente Luis Arce.

“Hay una posición sistemática de dañar la imagen del Ministro de Justicia y el Ministro de Gobierno. Las vamos a responder en los términos de mayor altura con los documentos necesarios en los tribunales de justicia o en la Asamblea Legislativa. (...) El presidente Arce nos invitó (al gabinete) y permaneceremos mientras el presidente Arce lo decida”, manifestó en entrevista con Radio Fides

El ministro dijo que hasta hace poco tenía una relación “muy fluida” con Evo Morales, que tuvo varias reuniones y conversaciones telefónicas con él, por lo que “no puede” hablar mal de la exautoridad. Sin embargo, opinó, que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), a quien llamó “líder histórico”, no cuenta con buen asesoramiento legal.

“Me parece que en algunos momento (Morales) no tiene el mejor asesoramiento legal y eso me preocupa, porque es un expresidente. Por suerte ya han establecido en una de las últimas reuniones, que necesita un equipo jurídico que lo acompañe, que lo asesore, que le dé información de calidad, sobre todo de temas que son complejos y que no puedes ser una avestruz y ocultar la cabeza”, indicó.

Sobre el caso Abc, en el que se investigan pagos millonarios en el proceso de adjudicación por parte de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) a la empresa china Harbour Engineering Company para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez, Lima reveló que ya solicitó al poder judicial se libere el nombre del testigo protegido.