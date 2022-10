“Un Cabildo es la expresión de un pueblo que lucha por sus intereses. El MAS lo que ha hecho es traer gente de otros departamentos para generar violencia y para tratar de humillar a los cruceños. ¡Pero no lo logrará!”, publicó en redes sociales.

El reloj sigue su marcha y, hasta el momento, no parece haber una solución que evite el paro indefinido desde este sábado. El grito de reclamo por un censo en 2023 comenzó en Santa Cruz y se extendió a otras regiones, mientras el Gobierno anuncia que saldrá a desbloquear las calles cruceñas.

15:15 - CNC dice que el país no puede “darse el lujo” de estar en paro

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, exhortó al diálogo y a trabajar para el desarrollo económico del país.

“Nosotros buscamos la paz para el país (...). Estamos en un momento difícil, donde no podemos darnos el lujo de estar en paros que perjudican a la economía”, dijo en contacto con Fides Tv.

14:30 - Cívicos dicen que hay “canales de diálogo”

El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Larach, habló de “canales de diálogo” con autoridades, pero advirtió que si lo que el Gobierno busca es dilatar, “la están pelando”.

“Este comité ha establecido canales de diálogo con funcionarios de Gobierno. Hasta ayer hemos sostenido esas reuniones, seguimos sosteniéndolas. Este comité ha buscado y va a agotar el diálogo hasta el último momento. Sin embargo, no somos opas. Si están buscando dilatar, la están pelando. El paro no se va a suspender mientras no se determine, mediante decreto supremo publicado en la gaceta, de que el censo se debe realizar en el año 2023”, indicó.

13:00 - Evo manda a Andrónico y Loza a “hacer seguimiento”; el MAS concentra a su gente en Santa Cruz

Evo Morales afirmó este viernes que se envió a Santa Cruz a Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, para “hacer seguimiento” al cabildo que se realizará esta tarde.

Por otra parte, el diputado del MAS Gualberto Arispe, dijo que el partido de Gobierno dispuso movilizar a funcionarios y a su militancia de base rumbo a Santa Cruz, para mostrar “musculatura humana” de la convocatoria y decir que los cruceños le dijeron “no” al paro.

12:30 - YPFB dice garantiza abastecimiento de combustible

El vicepresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Enzo Michel, informó que cuentan con un “plan de contingencia” para el abastecimiento de combustible en Santa Cruz durante el paro.

”El abastecimiento de combustibles, tanto gasolina, diesel y GLP, está garantizado. (...) Evitemos la especulación, evitemos generar colas innecesarias en los puntos de suministro”, sostuvo.