Mira el incómodo momento que pasó el ministro Del Castillo en Villa Tunari

“El cargo te quedó muy grande” o “narcoterrorista de la DEA”, “corrupto” y “pitita” fueron algunas de las frases que usaron los pobladores de Villa Tunari, en Cochabamba, para recibir al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien pasó ayer momentos incómodos cuando visitó esa zona.

La autoridad llegó al trópico para un acto organizado en el Instituto Técnico Humanístico presidente Evo Morales, ubicado en el kilómetro 21, donde se realizó un acto para la entrega de dos motorizados.

“Cuando se lo convoca al ministro de Gobierno, Del Castillo, para informar a las bases del trabajo que realiza, no llega, y ahora que viene no coordina”, indicó a Radio Kawsachun Coca (RKC) Mateo Chambi, representante del sindicato San Francisco.

Manifestó que no estaban enterados de la llegada del Ministro ni de la entrega de vehículos al Instituto Técnico Humanístico que lleva el nombre del jefe del MAS.

“Nosotros, como sindicato San Francisco, estamos molestos, no hay coordinación con centrales, ni dirigentes, la llegada del Ministro es una sorpresa para nosotros, estamos molestos porque en varias oportunidades fue convocado para informar y coordinar con el trópico, la federación, las Seis Federaciones del Trópico, acaso llega, hermano, no llega, pero ahora ha llegado sin consulta, por eso es la molestia, por eso no hay ni gente”, cuestionó el dirigente.