Moldiz: Hace dos meses Evo me preguntó si sabía del “plan negro”, le dije tenga cuidado con sus fuentes

El exministro Hugo Moldiz afirmó este miércoles que hace dos meses Evo Morales le preguntó si sabía del supuesto “plan negro” en su contra, entonces le respondió que tenga cuidado con sus fuentes de información, entre ellos militares.

“El ministro de Defensa (Edmundo Novillo) ha expresado que ese plan negro no existe, pero, además, no es que lo llamé al presidente (Morales) para pedirle una reunión, sino que nos hemos reunido en su casa de Cochabamba para hablar sobre el encuentro de San Pablo, que reúne a la izquierda latinoamericana en la ciudad de Cochabamba y ahí él me preguntó de qué sabía sobre este plan. Hablo de hace más de dos meses y le dije que no tenía conocimiento y que era una especulación, le dije que tenga cuidado con sus fuentes de información que son militares y exmilitares”, afirmó Moldiz en contacto con DTV.

El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al ministro Novillo y a Moldiz de gestar un “plan negro” en su contra, a través de la creación de la Escuela de Inteligencia en la Fuerzas Armadas. Afirmó que los gestores de ese presunto plan buscan “acabar” con su imagen y la de otros dirigentes y legisladores que son de su entorno cercano.

“Rechazo categóricamente los alcances de las declaraciones que hizo el expresidente Evo Morales, a quien le tengo un particular respeto, creo que no se puede desconocer lo que hizo por este país en estos 14 años, hay un liderazgo histórico que alcanzó (...). Me sorprende que el expresidente, con toda la experiencia acumulada en 14 años y luego como dirigente sindical, se haga inducir, se haga manipular por información que le llegó de militares y exmilitares, no sé si son patriotas, que seguramente tienen objetivos desde personales hasta políticos ajenos a los intereses del movimiento popular”, señaló Moldiz.