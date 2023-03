El exministro Hugo Moldiz sostuvo que este domingo, 26 de marzo, o es el inicio de un proceso de convergencia en el Movimiento Al Socialismo (MAS) o será el inicio de un camino sin retorno, en el caso de que no se dejen de lado las tensiones que se dan entre evistas y arcistas.

En su criterio, tanto Morales como Arce tienen un liderazgo de distinta naturaleza, pero ambos no serían grandes sino hubiera un sujeto colectivo. El sujeto histórico -aseguró el exministro- no es una persona, sino es un colectivo, y si el MAS pierde la elección por errores como los que se están cometiendo, habrá repercusiones como la pérdida de la soberanía, el desempleo, una ola de privatizaciones, entre otros.

“Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo, hay tensiones y contradicciones y es el momento de reconocer. Durante meses he estado señalando esto y siempre se las negaba y ahí está, es lo objetivo, lo que se tiene que hacer ahora con todo esto es empezar a construir una síntesis, empezar a debatir política, ideología y no así acusaciones y contradicciones que degradan la política”, consideró.

Añadió que, si se sigue en ese camino de tensiones y triunfa la división en 2025, lo que puede provocar, en un caso hipotético, es que el MAS sea derrotado en las elecciones y las consecuencias serán que Morales, Arce, autoridades y dirigentes, tendrán que salir del país o pasar a la clandestinidad, y el pueblo boliviano será el “más perjudicado”.

El Gobierno confirmó ayer que el presidente Luis Arce estará presente en el festejo por el aniversario del MAS, que se realizará en Ivirgarzama, Cochabamba, el domingo 26 de marzo. El vicepresidente David Choquehuanca también asistirá a la celebración.