El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, afirmó este jueves que “el caso está cerrado”, en referencia a las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a que no corresponde la convocatoria a declarar a los obispos, como lo solicitó la Procuraduría General del Estado.

“Creo que esta noticia es pasada, he leído en las redes sociales que el ministro Lima ha hecho unas declaraciones (...). No corresponde esta solicitud del procurador (Wilfredo) Chávez y, por tanto, el caso está cerrado y no se habla más”, enfatizó Juárez en contacto con Erbol.

El ministro de Justicia afirmó este jueves, por la mañana, que no tiene sentido lógico ni jurídico que se convoque a los obispos a declarar como testigos en el denominado caso “golpe I”, ante la solicitud realizada por el procurador Chávez.