“El diputado Héctor Arce estaba confabulando contra el Gobierno, estaba complotando y lo sigue haciendo, porque varias acusaciones que ha hecho, ninguna lo ha podido sustentar. El Ministro de Justicia hace conocer que el testigo clave había fallecido en un accidente de tránsito en Miami, además hablaba de coimas que se habían entregado a personeros de la ABC y resulta que ahora, por información que nos brinda el Ministro Lima, es que esos recursos aparecieron en las cuentas de la empresa china, pero sin embargo vemos ahora que (el diputado) se lo tenía guardado con siete llaves, porque no se pronunció, porque no hizo conocer a la sociedad boliviana, si él estaba investigando”, expresó.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusó al diputado evista del MAS, Héctor Arce de “confabular” contra el Gobierno, al no haber revelado información sobre la muerte del testigo protegido del caso ABC en un accidente en EEUU y la aparición de los recursos que supuestamente habrían sido entregados como coimas a los personeros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que el “testigo protegido” del caso ABC falleció en un “accidente” en Estado Unidos (EEUU), además dijo que apareció más de ocho millones de bolivianos en la ciudad de Sucre, que fueron denunciadas como parte de la coima millonaria en dicho proceso. La autoridad pidió a Arce, dejar de mentir y victimizarse, y decir por qué no informó estos temas.

“Le exhorto (diputado Arce) que hable con claridad al país, que nos diga qué ha pasado con el testigo protegido. Sabían ustedes compañeros de la prensa que el testigo protegido ha muerto en un accidente de tránsito en Miami, en EEUU, sabían ustedes que los ocho millones o casi nueve millones que se denuncia de coimas han aparecido en la ciudad de Sucre”, cuestionó Lima.

Criticó a Héctor Arce por no informar estos datos a la población y dedicarse a dar noticias con el fin de dañar y desprestigiar al actual gobierno.

Por su parte, Arce indicó que el no era el indicado para dar a conocer sobre la muerte del testigo protegido y acusó a Lima de perseguirlo al buscar revelar su nombre mediante procesos judiciales.

“No soy el indicado para dar a conocer al pueblo boliviano sobre un accidente trágico, yo no conocía de este fallecimiento, expresamos nuestra solidaridad con la familia. Me parece demasiado bajo, demasiado deshonesto intentar tener algún redito político con la desgracia de una familia, no lo vamos a hacer nunca. Yo creo que tiene que explicar al país por que exigió que se devele el nombre del testigo protegido, por que lo amenazo con procesos al testigo protegido”, indicó.