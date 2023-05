Respecto al comandante de los Guerreros Azules, el ministro dijo que Zurita concluyó su ciclo en la dirección de Vías Bolivia y dijo que no hay ninguna diferencia con esta exautoridad.

“Cuando yo lo he invitado (a Zurita) a que pueda tomar posesión de Vías Bolivia, no le he puesto ninguna condición ni tampoco él se ha referido a que era de un grupo o de otro grupo. Por lo tanto, se ha cumplido un ciclo y ahora comienza otro ciclo”, refirió.

El jueves Emilio Zurita, el ahora exdirector de Vías Bolivia, convocó a los medios de comunicación para hablar de la ejecución presupuestaria de su despacho y para despedirse asegurando que fue desvinculado del cargo por ser “evista”.

“Siempre leales, traidores nunca, ¿por qué nos están desvinculando?, ¿por qué nos están sacando de nuestro Gobierno? Pareciera un golpe interno, pero no importa, nos están sacando por ser ‘evistas’. Nosotros no somos traidores, siempre leales y vamos a seguir con ese principio”, expresó Zurita durante su conferencia.

Hoy, Zurita volvió a salir a la prensa y aseguró lo siguiente: “Por ponerme esta gorrita, tan amable, con la carita del hermano Evo Morales, jamás me voy a olvidar porque yo he sido participe de la fundación del instrumento político juntamente con el hermano Evo”.

Dijo que jamás se doblegará y se va a su casa agradecido. Anunció que con los Guerreros Azules seguirá defendiendo al presidente Luis Arce y al líder del MAS, Evo Morales.