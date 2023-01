El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, calificó de “falsas” las acusaciones del diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, que lo denunció por incumplimiento de deberes tras no presentarse a dos interpelaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“He peleado y he luchado fuertemente con los golpistas, con CC, contra Creemos, y él (Santiago Ticona) es parte de ello. Van a querer seguir en este afán de meterme preso, inventándose cualquier situación y obviamente ahora en democracia creen que van a surtir efecto y obviamente inventándose situaciones que no tienen nada que ver con toda seguridad van a pretender acallarme nuevamente y obviamente diciendo que me van a meter preso. Eso no va a suceder”, señaló Montaño.