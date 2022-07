Montaño le dice “faltón” a Camacho

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, lidera la resistencia al paro de 24 horas que convocó para mañana la institucionalidad cruceña en demanda de un censo “oportuno y transparente”, reportó el diario cruceño El Deber. La autoridad le dijo “faltón” al gobernador Fernando Camacho por no asistir a la reunión con el presidente Luis Arce.

“Le vamos a decir al gobernador (Fernando Camacho) que no vamos a ir al paro; le vamos a decir que no vamos a ser un alumno faltón. No hizo su trabajo, no nos haga perder 32 millones de dólares por el día del paro que está convocando”, afirmó.

La autoridad se reunió con dirigentes gremiales, vecinales y transportistas del Plan 3.000 en instalaciones policiales del distrito 8 de la capital cruceña.

Montaño no se refirió a la fecha del censo de población, pero cuestionó a Camacho por las renuncias, según dijo, de varios secretarios de su gabinete y por la ausencia de la delimitación entre los municipios. Afirmó que legalmente no se puede ir a la gran encuesta si existen conflictos de límites que debe resolver la Gobernación.