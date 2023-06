El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, arremetió este martes en contra del expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, lo llamó cobarde y le dijo que él no ha escapado durante los conflictos sociales de 2019. El ministro rechazó que hubiera recibido dinero de ilícitos y le envío una sonrisa al exmandatario.

“Una sonrisa hay que mandarle al compañero Evo porque si se trata de golpes, yo he estado firme en el golpe de Estado y no me he escapado, no he huido a ningún golpe de Estado, he estado firme con el pueblo boliviano”, apuntó Montaño.

De esa manera, el ministro recordó la salida de Morales del país en noviembre de 2019, tras renunciar a la Presidencia en medio de los conflictos sociales.

Además, el ministro recordó que durante la crisis de 2019 se le dijo a Evo Morales que “nos van a dar golpe”, pero él no escuchó y prefirió creer en “aquellos chismosos” de su entorno.

“Él no nos creyó, les creyó a esos chismosos y sigue recibiendo de estos chismosos las noticias que no son verdaderas”, indicó.

Montaño también salió a responder a las críticas que hizo el exmandatario de que algunos ministros reciben dinero por presuntos hechos irregulares y rechazó tal acusación. Llamó cobarde al exmandatario por no presentar esa denuncia ante la Fiscalía.

“Pero cuando indican que yo habría recibido recursos económicos, es de cobardes que no hayan acudido ante la Fiscalía a denunciar, más bien son cómplices, por eso desde acá les mando una sonrisa”, manifestó el ministro.

El fin de semana, Evo Morales dijo que le da miedo darse la mano con algunos ministros del presidente Luis Arce porque reciben tanta plata por presuntos hechos irregulares, por esa razón ratificó que “el MAS no está en el gobierno”.

Además, el líder del MAS aludió al ministro Édgar Montaño.

“Da miedo darse la mano con algunos ministros. Ese ministro viene en el aniversario del MAS-IPSP, Montaño, dijo ‘¡Lucho!’ y nadie respondía en el estadio; da miedo y vergüenza, abandonó con su megafonito, porque no le respondían”, recordó el líder del MAS.