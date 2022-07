Montaño se espanta con las declaraciones de Patty y le recuerda que Rivero y Salvatierra “pusieron el pecho”

La exminsitra Gabriela Montaño aseguró estar espantada con el pedido de la exdiputada masista Lida Patty, de procesar por traición a Adriana Salvatierra y Susana Rivero. Además le recordó que ellas fueron quienes “pusieron el pecho” en momentos difíciles.

“Las declaraciones de mi excolega Lidia Patty me espantan, no sólo porque Susana Rivero y Adriana (Salvatierra) pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos, sino porque cuando tuvimos que defenderla de una agresión física en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional), no dudamos ni un minuto”, escribió la exautoridad.