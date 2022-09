Montaño sobre citación en caso ABC: “Yo voy a ir, yo soy transparente, me conoce el pueblo”

“Yo voy a ir, yo soy transparente, me conoce el pueblo boliviano. Asi que de parte mía no se preocupen, soy el más interesado en que se pueda esclarecer”, señaló Montaño en conferencia de prensa.

Distintos parlamentarios de oficialismo y oposición pidieron que el ministro Montaño y el presidente de la ABC, Henry Nina, sean investigados y destituidos de sus cargos por este caso.

Al respecto, Montaño dijo que no necesita una citación porque él mismo se presentará en la Fiscalía, solo aguarda que le programen día y hora para tal fin.

“Yo no necesito que me hagan citación, yo voy a ir, ustedes me conocen, yo voy a ir, que me diga el fiscal, el asignado al caso, dónde, cuándo, a qué hora, donde sea y cuando quieran yo voy a ir”, aseveró.

La autoridad remarcó que las investigaciones de este caso están en manos de las autoridades judiciales y serán ellos los que determinen si hubo o no corrupción y quiénes son los implicados.

Mencionó que no obstaculizará las investigaciones y no se protegerá a ningún funcionario que resulte involucrado.

Asimismo, el ministro instruyó se haga una auditoría especial al proceso de licitación de la construcción de la doble vía Sucre–Yamparáez y pidió a los investigadores a cargo acelerar las investigaciones.

“Una vez más mostramos que nuestro Gobierno está luchando efectivamente contra la corrupción y (la justicia trabaja para) dar con los autores, si es que los hubiera (dentro del caso ABC)», afirmó Montaño.