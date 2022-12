Ante la determinación de la detención domiciliaria de dos exjefes militares, el expresidente Evo Morales afirmó este domingo que se movilizará junto a los familiares de las víctimas de Sacaba de 2019, luego de las fiestas de fin de año, para exigir y en rechazo esa decisión de la justicia.

“Ya habían decidido bloquear caminos, la semana pasada me reuní con su representante y les dije como sea pasen Navidad y Año Nuevo nos vamos a movilizar. Hay hijos de 18 y 19 años sin papá y no pueden estudiar ahora, hay heridos. Ya no es una cuestión humanitaria, ahora, se necesita justicia”, manifestó el líder del MAS en su programa dominical en Kawsachun Coca, citado por ANF.

Insistió que la liberación de los exjefes militares procesados por el caso golpe I es una muestra del inicio del “pacto de impunidad” entre el gobierno y los “golpistas”, para evitar que sean procesados.

“Cómo se protegen entre ellos y ahora hay un pacto oculto para no juzgar a los golpistas. Estoy convencido del genocidio, son delitos de lesa humanidad, y no hay nada hasta ahora, dónde está la justicia. Si no se castiga y condena a los golpistas cualquier militar, cualquier policía va a ser golpe de Estado”, declaró.